Vloggerul a explicat gestul la care a recurs, dar și motivul pentru care a făcut acest lucru. Vedeta a vorbit fără rețineri despre pedeapsa pe care trebuie să o ispășească.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Nu vă ascundeți de greșelile voastre și asumați-vi-le. Știi ce mi-am făcut ieri? Tricouri pentru munca în folosul comunității. Textul mi l-am gândit eu? ‘Am fost prost, acum plătesc!. Grafica a făcut-o Octav al nostru de la design. Vreau să transmit un mesaj.

Mi-am făcut unul cu pubela și unul cu mătura și fărașul. Le voi purta și voi arăta ce înseamnă să plătești pentru greșelile pe care le-ai făcut. Aș putea, ca un șmecher, să mă duc, să îmi fac orele de muncă în folosul comunității și să nu știe nimeni. Pot să merg pe burtă, că e apa mică, nu? Dra n-am să fac asta”, a transmis Dorian Popa, în cadrul podcastului lui Gojira.

În urma hotătârii judecătorești, Dorian Popa a oferit o declarație în care a explicat că regretă ce a făcut.

„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansă la îndreptare. Toți cei ce aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a spus Dorian Popa, recent, pentru Spynews.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE