Dorința lui Dragoș Bucur de ziua lui de naștere. „Să doneze bani pentru a o ajuta pe Adriana. Iar eu am să contribui în plus”

Pe contul său de socializare, Dragoș Bucur le-a transmis un mesaj celor care îl urmăresc pe internet pentru a veni în ajutorul Adrianei, o femeie cu mulți copii, pentru ca aceasta să aibă o casă.

„Niciodată nu am fost bun la primit cadouri (exceptând perioada copilăriei, bineînțeles), așa că pentru a evita acea senzație de stângăcie, anul acesta vreau să fac eu un cadou de ziua mea. De Adriana și povestea ei am aflat când filmam cu Omid Ghannadi, colegul meu de la „Visuri la cheie”, iar dedicarea și sacrificiul ei pentru copii sunt remarcabile. Omid și-a propus un proiect ambițios: să construiască o casă pentru această familie. Dar, așa cum știm toti, ca să construiești o casă ai nevoie de fonduri și pentru a putea duce construcția la bun sfârșit și a împlini visul familiei de avea o locuință, Omid are nevoie de sprijin. Adriana si copiii ei au nevoie de sprijin. Eu vreau să le acord acest sprijin împreună cu voi.

Cel mai frumos dar pe care mi-l poate face cineva pentru 13 iunie este să fie alături de mine în acest demers și în loc să îmi facă mie un cadou, să doneze banii pentru a o ajuta pe Adriana. M-aș bucura să strâng de ziua mea donații din partea voastră de 1000 lei, iar eu am să contribui în plus cu această sumă peste donatiile pentru Adriana și copiii ei. În mai puțin de două săptămâni Omid Ghannadi, Hope and Homes for Children și prietenii lor se apucă de construcția casei, hai sa contribuim și noi. Mulțumesc!”, este mesajul transmis de Dragoș Bucur.

Dragoș Bucur, alături de Omid Ghannadi

Dragoș Bucur este un cunoscut actor din țara noastră. Dragoș Bucur formează una dintre cele mai frumoase familii alături de cântăreața Dana Nălbaru. Cuplul are trei copii, doi biologici: Sofia și Kadri, și unul înfiat – Roxana.

