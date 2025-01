După 10 ani de muncă la Antena Stars, Gabriela Cristea a renunțat la contractul ei în televiziune și la emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii”, emisiune pe care o prezenta de câțiva ani. Vestea i-a șocat pe mulți, chiar și pe Teo Trandafir și Ilinca Vandici.

Cele două prezentatoare au comentat știrea în emisiunea lor, la „Follow Us” pe Kanal D. Iată discuția pe care cele două au avut-o. Totodată, Ilinca Vandici e prietenă cu Gabriela Cristea și a spus că, probabil, aceasta se va ocupa acum și cu afacerea ei cu delicatese, cozonaci și prăjituri.

Teo Trandafir: Omul vine, dar uneori mai și pleacă.

Ilinca Vandici: Mai și pleacă?

Teo Trandafir: Da.

Ilinca Vandici: Dar de ce să plece?

Teo Trandafir: Pentru că, de obicei, na… Te gândești să te să te retragi, te gândești și la viața ta, că viața asta de televiziune te mănâncă de viu, că zi de zi la TV te consumă și te…

Ilinca Vandici: Încotro mă duci? Vrei să-mi spui ceva?

Teo Trandafir: „Gabi Cristea s-a retras din televiziune, ceea ce n-aș fi crezut vreodată în viața mea”

Teo Trandafir: Gabi Cristea s-a retras din televiziune, ceea ce n-aș fi crezut vreodată în viața mea. Am lucrat cu ea foarte mulți ani.

Ilinca Vandici: O știu pe Gabi și suntem cunoștințe și prietene.

Teo Trandafir: Păi și nu ți-a zis că pleacă?

Ilinca Vandici: Nu, sincer nu am vorbit anul ăsta. Am citit și eu în presă treaba asta; a fost, mă rog, o decizie cumva dusă în zona personală. Adică Gabi a motivat plecarea ei din televiziune pentru faptul că își dorește să petreacă mai mult timp cu fetițele și cu Tavi. Noi știm că Gabi are și businessul respectiv de care se ocupă și care merge foarte bine, și atunci probabil și asta îi ocupă destul de mult timp.

Teo Trandafir: Da, dar știi… Îți lipsește la un moment dat.

Ilinca Vandici: Da, pentru că televiziunea și lumea asta a showbizului e ca o injecție de adrenalină.

Teo Trandafir: Dar dacă la un moment dat, un om care s-a retras, cazul meu, eu la un moment dat… Te trage înapoi. Pentru că televiziunea are o metodă prin care dacă tu o vrei foarte tare, te țipă afară. Dacă nu prea vrei televiziune, te… Înăuntru.

De ce Gabriela Cristea și-a dat demisia de la Antena Stars

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul «Mireasa, capriciile iubirii». Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cât au nevoie și mai ales cât îmi doresc.

La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng, pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei”, a fost anunțul Gabrielei Cristea.

Și a continuat: „Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară. Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare”.

