Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, trăind o poveste de dragoste discretă și armonioasă. Împreună au un băiețel de 5 ani și jumătate, Alexandru, iar mulți dintre fanii lor s-au întrebat de ce nu au ales să-și mărească familia.

Într-un podcast recent, Lavinia Pîrva a vorbit deschis despre acest subiect, mărturisind că se simte complet împlinită cu un singur copil.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: «Meseria de părinte e cea mai grea.» Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața.

Eu spuneam: «Ce poate să fie?» Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.

„Eu am ales să fiu cumva părinte cu normă întreagă și mi-am dorit foarte tare să stau lângă Alexandru de când s-a născut, fără bonă”

Lavinia a subliniat că și-a dorit să fie o mamă prezentă și implicată total în viața fiului său, motiv pentru care a refuzat să angajeze o bonă. Totuși, în primii ani de viață ai lui Alexandru, mama ei i-a oferit sprijin pentru a face față provocărilor.

Artista a vorbit cu mândrie despre relația specială pe care o are cu fiul său. Deși este o persoană discretă, Lavinia a recunoscut că perioada de adaptare la rolul de părinte a fost o provocare, dar a învățat să găsească echilibrul perfect între viața de familie și carieră.

„Eu am ales să fiu cumva părinte cu normă întreagă și mi-am dorit foarte tare să stau lângă Alexandru de când s-a născut, fără bonă. Nu a fost să fie, nu am simțit, nu s-a legat. Nu consider neapărat că e un lucru rău sau bun, din contră, e chiar ce trebuie, dar la mine nu a funcționat. Am avut câteva încercări, dar nu a funcționat. M-a ajutat mama când Alexandru era foarte mic, dar după aceea am fost singură. Am fost mereu cu el și sunt mândră de faptul că acum, la 5 ani și jumătate, se vede: începe să prindă contur cam tot ce am făcut în anii aceștia”, a mai spus Lavinia Pîrva.

