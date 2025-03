Ilinca Vandici traversează una dintre cele mai efervescente perioade din viața sa, reușind să îmbine cu succes rolul de mamă, cariera și planurile de viitor. Vedeta a oferit un interviu pentru CANCAN.RO, în care a vorbit despre provocările ca mamă, despre cum fiul său, Zian, îi dă putere în fiecare zi, dar și despre deschiderea către o nouă poveste de dragoste.

După divorț, Ilinca și-a dedicat timpul fiului ei, iar acest rol i-a adus o împlinire profundă. Cu toate acestea, nu își ascunde dorința de a regăsi iubirea, mărturisind că este pregătită pentru un nou început. „Eu am încredere deplină în El și puterea Lui, astfel încât accept și îmbrățisez tot ceea ce vine în viața mea, pentru că întotdeauna există un scop.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Ce planuri are Ilinca Vandici pentru 2025

Pe lângă viața de mamă, Ilinca Vandici este și la apogeul carierei sale. Prezentatoarea TV are o emisiune de succes, un podcast care atrage din ce în ce mai mulți abonați și planuri ambițioase în lumea afacerilor. A dezvăluit că 2025 va aduce multe surprize pentru fani.

Recomandări Gestul de mare cavaler făcut în ploaie de Ilie Bolojan, imediat după ce s-a întâlnit cu Maia Sandu, la Chișinău

„În perioada următoare sunt zilnic, în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 8.00 la 10.00, în fața telespectatorilor, alături de Teo Trandafir la Follow us!, pe Kanal D și asta este ceva ce mă încântă foarte tare și îmi oferă o satisfacție enormă. Acesta este unul dintre planurile prezentului și viitorului. Doresc să mă concentrez foarte tare și pe tot ce înseamnă linia mea de parfumuri Sigma pe care am lansat-o anul trecut pe piață, ce conține trei parfumuri, Harmony Rose Oud, Ombra di Luna si Mystique Oud. Sunt parfumuri pe care le-am creat cu toată dragostea și pentru care am depus o energie considerabilă gândindu-mă ce le-ar plăcea femeilor, ce le-ar face să se simtă speciale, unice. Consider că am reușit să le aduc ceva care să le facă să se simtă deosebite în fiecare zi. Pentru mine este important să ne simțim așa în fiecare zi, cu atât mai mult cu cât simțul nostru olfactiv are legătură cu amintirile pe care le păstrăm în suflet. Aș vrea în următoarea perioadă să mă axez mai mult pe partea asta și să le îndemn să își creeze amintiri odată ce poartă parfumurile Sigma, amintiri pe care să le poarte și care să le însoțească pe tot parcursul vieții lor. Mi se pare foarte frumos ce se întâmplă și pe partea asta, dar sunt deschisă la tot ceea ce Universul și Dumnezeu pregătesc pentru mine”, a mărturisit Ilinca Vandici.

Recomandări Mărțișoarele istorice care au ajutat la refacerea flotei militare a României: 75.000 de lei aur, adunați în 1913 pentru nave de război

Ce relație are Ilinca Vandici cu Teo Trandafir în spatele camerelor

Prezentatoarea a recunoscut că mai are opinii diferite față de cele ale lui Teo Trandafir. Cu toate acestea, Ilinca Vandici a spus că are o relație foarte bună cu colega sa de la Kanal D.

„Există multe paliere pe care nu suntem de acord, pentru că fiecare dintre noi are propria ei experiență de viață și din ceea ce a trăit, din ceea ce a învățat de la alții putem avea opinii diferite în legătură cu un subiect. Este dificil că doi oameni să aibă mereu aceeași opinie și nici nu ne propunem asta; scopul nostru nu este să ajungem la un numitor comun, ci să oferim oamenilor o emisiune frumoasă în care oamenii să se regăsească, să râdă alături de noi, să își adune informațiile de calitate de care au nevoie, să primească sfaturi utile și să primească perspective diferite asupra unor situații. Acceptăm părerile diferite și e bine că la masa noastră au loc opiniile de tot felul, cu tot cu argumentele pentru aceste perspective.”

Ce spune Ilinca Vandici despre fiul ei, Zian

După ce a divorțat de Andrei Neacșu, Ilinca Vandici s-a implicat și mai mult în viața fiului ei, Zian. Prezentatoarea se gândește cu drag la fiecare moment alături de copilul ei.

Recomandări Donald Trump i-a cerut lui Zelenski să nu-l mai critice pe Putin, imediat după ce l-a dat afară de la Casa Albă

„A fi mamă este un sentiment minunat, care vine la pachet cu efort, implicare, dedicare, însă răsplata nu poate fi descrisă în cuvinte. N-aș putea să relatez un singur moment emoționant și sunt convinsă că toate mamele înteleg, pentru că astfel de momente sunt în fiecare zi, la fiecare pas. Cred că pentru fiecare mamă este esențial să dedice timp curiozităților copilului, să găsească energia și timpul să îl asculte și să îl încurajeze. Așa că aș spune că emoția m-a însoțit încă de la primul zâmbet, primele cuvinte, primii pași, primele curiozități, primele întrebări și nu cred că se va estompa vreodată.”

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News