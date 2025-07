În trailerul oficial al emisiunii, Ella este filmată în timp ce este urcată pe masa din bucătărie și atinsă pasional de ispita Teo.

De asemenea, Maria este surprinsă în timp face baie în mare împreună cu ispita Cătălin. La ceremonia focului, Marius, partenerul Mariei este șocat „Soția mea are sentimente pentru altcineva. Doamne, am trăit să o văd și pe asta”. Întrebat de Radu Vâlcan ce înseamnă asta, Marius a declarat: ”Despărțire. Ce poate să însemne asta !? O voi întreba: cu mine sau cu el?”

Ella Vișan și Andrei Lemnaru sunt împreună de 3 ani și jumătate și au acceptat provocarea celui mai dur test al fidelității cu doar câteva luni înainte de nuntă – care a fost planificată pe 13 septembrie 2025.

Ea are 27 de ani și este social media manager, iar el are tot 27 de ani și este antreprenor. Ce se întâmplă când o ea, leu și un el, gemeni, pornesc la drum? Pun bazele unei relații care are deja trei ani și jumătate și care se îndreaptă spre următorii pași.

S-au cunoscut în Marea Britanie, au lucrat împreună, s-au tatonat și totuși și-au scris propria poveste. Ea admite că este cea organizată și hotărâtă, el recunoaște că nu-i strică un îndemn să ducă totul la capăt. Vin în show pentru a găsi răspunsurile care le pot completa puzzle-ul vieții personale!

Chiar dacă filmările s-au încheiat, niciun partener nu are voie să dezvăluie detalii despre situația lor personală, astfel că, este prea devreme să află cine mai formează un cuplu și cine s-a despărțit.

În mediul online, recent, Ella a trasmis un mesaj în care dă de înțeles că relația dintre ea și Andrei s-a încheiat după terminarea filmărilor din Thailanda

