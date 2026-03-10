Din câte se pare, Dragoș Pătraru s-ar putea întoarce la TVR, post de televiziune de la care a plecat cu scandal în anul 2018.

Negocierile pentru revenirea emisiunii „Starea Nației” la TV au început

Jurnaliștii de la Pagina de Media notează că au început deja negocierile între Televiziunea Română și Dragoș Pătraru, iar o comisie formată din mai multe persoane de la TVR va decide dacă „Starea Nației” revine la postul public.

„Comitetul director al TVR a aprobat deja începerea negocierilor dintre SRTv și Asociația Starea Nației, în vederea încheierii unui contract. De punerea în aplicare a prezentei hotărâri răspunde canalul TVR 1. Potrivit informațiilor, ar fi vorba despre discuții pentru o ediție «Starea Nației» realizată în fiecare săptămână”, notează sursa citată.

Otilia Găinar (producător executiv TVR 1), Ioana Mureşan (redactor-șef Redacția Publicistică și Reporteri Speciali), George Banciu (economist TVR 1), un reprezentant al Departamentului Programe – Serviciul Drepturi de Autor, un reprezentant al Serviciului Vânzări, un reprezentant al Compartimentului Strategie Marketing din cadrul Departamentului Comercial și un reprezentant al Direcției Digital, Producție Promovare și Comunicare formează comisia care negociază revenirea emisiunii „Starea Nației” la postul public de televiziune.

Sursa citată mai notează că Dragoș Pătraru afirma recent că este dispus să ofere săptămânal o emisiune gratuită celor de la TVR, dar este de părere că acest lucru nu se poate întâmpla. „Nu cred că ar accepta nici aşa”, spunea el într-un live.

Dragoș Pătraru a mai lucrat la TVR

Dragoș Pătraru a ajuns pentru prima dată cu emisiunea „Starea Nației” la TVR în anul 2014, de unde a plecat în anul 2016. Pe durata contractului, prezentatorul nu s-a ferit să atace postul de televiziune la care lucra.

După ce a plecat de la TVR, Dragoș Pătraru a semnat cu Digi 24, însă în anul 2017 s-a întors la postul public. Doar că în anul 2018 emisiunea lui dispare de la Televiziunea Română, iar prezentatorul își dă în judecată fostul angajator.

În anul 2019, Tribunalul București decide că rezilierea contractului de către TVR a fost abuzivă, iar instanța obligă postul public să-i plătească lui Dragoș Pătraru aproximativ 30.000 de euro penalități de reziliere. Chiar dacă Televiziunea Română a făcut apel, Curtea de Apel a decis că rezilierea contractului a fost din culpa instituției.

