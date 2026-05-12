„Da, pierderea tatălui meu a fost un moment extrem de dureros, care m-a marcat profund și mi-a modelat multe dintre alegerile din viață. Durerea aceea rămâne vie, dar am învățat să o port ca pe o parte din mine, ca pe ceva care mă face să prețuiesc mai mult fiecare clipă cu oamenii dragi.

Însă, din păcate, nu a fost singurul moment greu. Am pierdut și unul dintre frați și pot spune sincer că m-a afectat la fel de mult, poate chiar mai mult, în anumite privințe, pentru că pierzi nu doar o rudă, ci un companion de viață, cineva cu care împărțeai amintiri, glume, experiențe.

Este o durere subtilă, care nu se vede întotdeauna, dar e prezentă în fiecare zi, în gesturi mici, în momentele când te gândești la ce ar fi putut fi. Despre asta nu am vorbit prea mult public, pentru că sunt momente extrem de intime și personale, care țin de viața de familie și de suflet.

Cred că e important să fim conștienți că pierderile fac parte din viață și că durerea trebuie trăită, nu ascunsă. În același timp, aceste experiențe m-au învățat să prețuiesc și mai mult oamenii care sunt în viața mea, să iubesc mai intens și să fiu prezentă, mai ales pentru copiii mei și pentru familie”, a declarat Ecaterina Ladin pentru revista VIVA!

