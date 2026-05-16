Linda Lampenius și Pete ParkkonenIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Finlanda vine la Eurovision 2026 cu unul dintre cele mai spectaculoase show-uri

Finlanda participă la Eurovision 2026 cu piesa „Liekinheitin”, care în traducere înseamnă „Aruncător de flăcări”. Titlul reflectă perfect conceptul artistic ales de cei doi artiști pentru scena Eurovision.

Momentul combină rock, pop, muzică electronică și pasaje de vioară clasică, într-un show construit ca un adevărat spectacol vizual. Efectele pirotehnice, luminile dramatice și coregrafia elaborată au atras rapid atenția fanilor Eurovision încă din semifinale.

Unul dintre cele mai comentate detalii este faptul că Linda Lampenius cântă live la vioară pe scenă, după ce organizatorii au făcut o excepție specială pentru artista finlandeză. Regulamentul Eurovision interzice, în mod normal, instrumentele live încă din 1998.

Cine este Linda Lampenius

Linda Lampenius are 56 de ani și este una dintre cele mai cunoscute violoniste din Finlanda. Și-a început cariera foarte devreme, iar la doar opt ani cânta deja în orchestra Helsinki Junior Strings.

În adolescență, artista susținea deja turnee internaționale în Europa, Asia și America de Nord. De-a lungul anilor, Linda Lampenius, cunoscută și sub numele Linda Brava, a devenit una dintre cele mai apreciate violoniste din Scandinavia.

Albumul lansat în 1999 s-a bucurat de un succes uriaș în Finlanda, iar ulterior artista a colaborat cu nume importante din industria internațională, printre care Andrew Lloyd Webber și Jeff Goldblum. Dincolo de muzică, Linda a avut și apariții în televiziune și modelling. A apărut pe coperta revistei Playboy în 1998 și a avut un rol episodic în serialul Baywatch.

Cine este Pete Parkkonen

Pete Parkkonen are 36 de ani și este unul dintre cei mai cunoscuți artiști pop-rock din Finlanda. A devenit celebru după participarea la versiunea finlandeză a emisiunii „Idols”, în 2008.

De atunci, și-a construit o carieră solidă în industria muzicală nordică și a devenit apreciat pentru energia sa scenică și stilul care combină pop-ul cu influențe R&B și funk. În duetul Eurovision, Pete Parkkonen aduce partea rock și forța vocală a piesei, în timp ce vioara Lindei Lampenius oferă identitate și dramatism momentului scenic.

Cum au devenit favoriții Eurovision 2026

Linda Lampenius și Pete Parkkonen au câștigat selecția națională a Finlandei, Uuden Musiikin Kilpailu 2026, cu peste 55% din voturile publicului.

De atunci, piesa „Liekinheitin” a urcat constant în topurile fanilor Eurovision și în clasamentele caselor de pariuri. După prima semifinală, mai multe publicații internaționale au numit Finlanda una dintre marile favorite la trofeu.

Pe lângă piesa energică și combinația dintre muzica simfonică și rock, presa internațională a remarcat și chimia dintre cei doi artiști, dar și faptul că Finlanda a ales să păstreze versurile în limba finlandeză, într-o competiție dominată de piese în limba engleză.

Finala Eurovision Song Contest 2026 are loc sâmbătă, 16 mai, la Viena, iar Finlanda este una dintre cele mai urmărite țări din concurs.

