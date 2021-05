Drama trăită de Andi Constantin, „Burlacul” de la Antena 1. „Am intrat într-o depresie șase luni”

De fiecare dată când apare pe micul ecran, la fiecare show de televiziune, Andi Constantin are zâmbetul pe buze. Acesta a trăit însă și momente mai puțin plăcute, când a suferit.

„Un moment foarte greu a fost când am avut un accident de mașină și din cauza aceea am intrat într-o depresie mai bine de șase luni. Schimbarea de atitudine vizavi de viață m-a ajutat să mă pun pe picioare. Sigur, nu vă gândiți că asta s-a întâmplat peste noapte, e un proces de durată! Pentru mine, de exemplu, a însemnat că, în loc de a fi furios pe mine pentru ce am făcut, am devenit recunoscător pentru că sunt încă în viață. Am practicat emoții pozitive, am găsit recunoștință în fiecare zi, iar de atunci viața mea s-a schimbat complet.”, a declarat acesta pentru revista VIVA!

Se știe că Andi Constantin a participat la mai multe emisiuni-concurs, și la Antena 1, la „Insula Iubirii”, și la Kanal D. Acesta a cunoscut celebritatea, fanii îl recunosc acum pe stradă. În același interviu, Andi a menționat că are urmăritori, fani, datorită faptului că de fiecare dată când apare pe micul ecran e sincer. El a mai adăugat însă că celebritatea nu l-a îmbogățit.

„Pentru mine, celebritatea nu a fost niciodată miza, ci a venit ca o consecință a apariției la televizor, ca o răsplată a publicului pentru faptul că am fost mereu cât se poate de sincer, deschis și vulnerabil. Cele mai mari beneficii au fost mesajele de la oameni care m-au încurajat, care mi-au arătat că mă înțeleg, că mă susțin și că nu mă judecă pentru alegerile sau greșelile mele.

Eu, timidul, introvertitul, mi-am făcut sute de mii de prieteni virtuali care au grijă să îmi amintească faptul că îmi sunt alături. Din punct de vedere financiar, beneficiile sunt mult mai mici decât își imaginează cei care sunt gata să sacrifice orice pentru celebritate, însă nu pot să neg existența lor. Oricum, nu sunt sume care să îmi schimbe radical stilul de viață.”, a mai adăugat el pentru aceeași sursă.

