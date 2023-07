„Astăzi va avea loc o eliminare, adică una dintre ispite va părăsi insula, una dintre ispite care nu s-a adaptat foarte bine aici, care nu a reușit să lege vreo interacțiune măcar cu unul dintre voi. Va trebui să luați o decizie foarte importantă”, a anunțat prezentatorul Radu Vâlcan, după care concurenții și-au ales ispitele alături de care au ieșit la întâlnire.

Cecilia Boc: „I-am spus lui Iulian că vreau să merg acasă”

Ulterior, ei au decis ca Cecilia Boc să fie eliminată de la „Insula Iubirii”. Aceasta a fost dorința ei, dar și a băieților. „I-am spus lui Iulian că vreau să merg acasă.

El mi-a spus că știu și restul băieții și o să îmi respecte decizia. E o stare care simt că nu îmi prinde bine. E un dor de casă, e și chestia asta că văd camerele tot timpul. Nu sunt obișnuită. M-a șocat, oarecum, alegerea lui acum.”, a declarat Cecilia, la „Insula Iubirii”, conform Spynews. Eliminarea ei vine la scurt timp după cea a Mariei Ilioiu.

Cine e Cecilia Boc, fosta ispită de la „Insula iubirii”

Cecilia Bob, care a fost ispită la „Insula Iubirii”, sezon 7, e instructor de pilates, videograf şi tatuator în Tenerife. Are 27 de ani. Provine dintr-o familie de artişti, dar nu a avut noroc cu bărbaţii. Pe lângă meseria ei de instructor de yoga, Cecilia Bob e dansatoare la bară.

Pe Instagram, ea postează aproape zilnic imagini și clipuri video de la antrenamentele sale, unele chiar în sala de dans, altele în propriul dormitor. Execută mișcări grele, foarte solicitante, dar așa se menține în formă, are un corp perfect tonifiat. „Ce frumoasă ești! (…) Wow ce zâmbet si ce work out …gorgeous. (…) 100% muncă grea”, au comentat fanii la postările Cecilia Bob pe Instagram, unde are peste 6.000 de urmăritori.

De ce Maria Ilioiu a fost eliminată de la „Insula Iubirii”

Pe internet, ea a dezvăluit că nu a fost compatibilă cu băieții din acest sezon și de aceea ei au decis să o dea afară. „Din păcate am fost pusă în situații ingrate și chiar umilitoare, eu fiind aceeași persoană sinceră și directă, așa cum v-am obișnuit în alți ani. Compatibilitatea mea cu noile personaje nu a putut fi nici măcar la nivel de conversație.

Din acest motiv nu mi-am putut etala aptitudinile specifice rolului. Am fost permanent obstrucționată și limitată de context și de timpul scurt petrecut acolo. Probabil vă întrebați de ce au existat aceste diferențe dintre eu cea de acum și eu cea din alți ani. Răspunsul nu poate fi decât unul: Nu există diferențe decât fizice. La nivelul caracterului, ar fi fost realmente nefiresc să mă pot schimba radical de la un an la altul”, a transmis Maria Ilioiu.

