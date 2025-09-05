Ce a pățit un influencer venit din SUA după ce a mers cu trotineta prin București: „Noroc că eram în fața spitalului”

Cunoscut pentru felul în care transformă cultura românească într-un fenomen, Edsta a povestit incidentul: „Am vrut să sar o bordură, dar trotineta a rămas acolo și eu am zburat direct pe asfalt. Noroc că eram chiar în fața spitalului. Prietenii mei au insistat să mergem la spital. Oamenii de acolo m-au ajutat imediat”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Incidentul nu l-a împiedicat să facă singur glume pe seama lui. Pentru cei care îi urmăresc TikTokul și Instagramul, episodul a fost o surpriză. Chiar dacă tânărul s-a făcut cunoscut prin conținutul cu stereotipuri românești, amuzante, traduse din română în engleză, de data aceasta, Edsta a apărut cu fața lovită și a întrebat: „Cum spui în engleză «Mi-am făcut fața varză»?”.

Edsta a început să creeze conținut pentru social media în anul 2024, aducând în prim-plan cultura și umorul românesc printr-o perspectivă autentică de „român americanizat”, iar asta i-a adus sute de mii de urmăritori.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

În paralel, el are o carieră solidă în cinematografie și în industria creativă: a regizat scurtmetrajul „Take The Vax”, premiat la festivaluri internaționale, și a colaborat cu Lady Gaga, Anne Hathaway și Donatella Versace. Totodată a lansat două piese, „Make it Romania” și „Pepene”, inspirate din cultura românească.

Întrebat ce îi lipsește cel mai mult din România, Edsta a răspuns: „Peisajele, cultura și mâncarea”! Chiar și cu fața făcută „varză”, așa cum s-a exprimat el, Edsta spune că „nimic nu se compară cu mâncarea românească.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE