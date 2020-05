De Denisa Macovei,

Astfel că a decis ca o parte dintre ele să le doneze, iar rochiile de seară, accesoriile și piesele vestimenare exclusiviste să le scoată la vânzare pe internet, la prețuri reduse. Alături de alte bloggerițe, a pus la bătaie haine, accesorii și pantofi pe care îi vinde online cu prețuri chiar și cu 80% mai mici decât cele din magazine, în condițiile în care au fost purtate doar de câteva ori sau chiar deloc.

„Îmi plac hainele și gențile, însă realizez acum, mai mult ca oricând, că am cumpărat compulsiv în ultimii ani. Am în dressing multe piese vestimentare și accesorii care cu siguranță ar fi motiv de bucurie pentru multe persoane. Pe cele care pot fi purtate frecvent le voi dona, iar cele pentru ocazii speciale pot fi cumpărate online acum la prețuri foarte mici. În această perioadă de izolare mi-am dat seama că în viață nu avem nevoie de foarte multe lucruri pentru a fi fericiți. Cu cât ne simplificăm viața, cu atât va di mai bine. Inclusiv din acest punct de vedere. Am decis să îmi păstrez o garderobă de bază și să fiu mai atentă când îmi fac cu ochiul tot felul de oferte de la magazinele online”, mărturisește Ela Crăciun.

