Ela Crăciun, vedeta cunoscută în blogosferă drept SuperMom, a zburat pentru prima oară alături de Nicholas, băiețelul ei în vârstă de zece luni, și a vorbit despre experiența ei, dându-le sfaturi și altor părinți care se află în această situație.

„Ar fi bine să vă îmbarcați printre ultimii, pentru că altfel veți sta cu cel mic prea mult în avion până la decolare. Vor fi șanse mari să se agite și nu o să fie foarte bine. În mod normal, părinții cu copii sunt invitați să se îmbarce primii. Încercați să fiți printre ultimii și vedeți dacă e mai bine așa”, a declarat Ela Crăciun. “Am zburat până la Cluj doar și, fiind vorba de un zbor intern, nu am avut nevoie de pașaport pentru Nicholas, ci doar de certificatul lui de naștere. (…) La controlul de securitate am avut voie cu apă și laptele lui Nicholas. Le-am scos însă din geantă pentru a fi testate. Înainte de decolare i-am dat lui Nicholas suzetă și am pregătit lăpticul în caz de nevoie. Suzeta îi ajută pe cei mici să nu li se înfunde urechile la diferența de presiune și să nu plângă de panică”, a povestit vedeta.

