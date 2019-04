Ela Crăciun și-a serbat băiatul în Dubai. Iată ce surpriză i-a făcut

La scurt timp după ce și-a aniversat ziua de naștere în București, Ela a plecat în Dubai alături de soțul și de cei doi copii ai săi mai mari pentru o săptămână în care să își încarce bateriile și să revină acasă cu forțe proaspete. Sejurul din Dubai s-a suprapus cu ziua de naștere a băiatului ei, Alex. Acesta a împlinit 13 ani și a avut parte de o aniversare memorabilă în însoritul emirat arab.

„Prima parte a zilei am petrecut-o la plajă, jucându-ne în apă și făcând mult poze. L-am plimbat apoi cu cămila, plimbare care i-a plăcut foarte mult în condițiile în care este pasionat de tot ce înseamnă natură, plante și animale. În Dubai se afla și un coleg de clasă de-al său, așa că am ieșit la masă cu toții și ne-am plimbat prin mall, pe la acvariul cu pești și pe la fântânile din fața celei mai înalte clădiri din lume. Au fost apoi la parcul de distracții unde cei mici pot încerca fel și fel de meserii. Lor le-a plăcut cel mai mult meseriile de pompier și de doctor. Când am ajuns înapoi la hotel, am luat de la barul hotelului trei prăjituri și trei lumânări și, când a ieșit din baie, l-am surprins cântându-i La mulți ani. Și-a pus dorințele și a suflat în lumânări bucuros de vârsta împlinită și de aniversarea pe care o petrece în Dubai”, povestește Ela Crăciun.

