Invitată recent într-o emisiune, Elena Cârstea a vorbit deschis despre una dintre cele mai grele încercări din viața sa: pierderea fiului vitreg, Brett. Tânărul și-a pierdut viața la doar 30 de ani, în urma consumului de droguri, iar artista a ales să împărtășească această experiență pentru a trage un semnal de alarmă.

Stabilită de aproape două decenii în Statele Unite, Elena Cârstea și-a construit o viață alături de soțul ei, Glenn Muttart. Deși artista s-a retras din muzică, alegând să se dedice familiei și altor proiecte, viața nu a fost lipsită de momente dificile.

Elena Cârstea, semnal de alarmă pentru părinți

Moartea lui Brett, fiul soțului său, a lăsat o rană profundă. Tânărul se confrunta de mai mult timp cu probleme legate de consumul de droguri, iar familia era conștientă de lupta pe care o ducea.

„Deci am fost toți cu nervii în pioneze (…) Cum se întâmplă cu tineretul taurin din ziua de astăzi (…) A luat o doză în plus de ce aveau ei acolo și a murit. Supradoză. Foarte dureros și foarte adevărat, din păcate, și o lecție pentru oricine are copii, pentru că anturajul strică foarte tare. Se iau unii după alții”, a declarat Elena Cârstea, la Spynews TV.

Din păcate, în ciuda eforturilor, finalul a fost unul tragic. Elena Cârstea a vorbit cu sinceritate despre neputința pe care o simte orice părinte sau membru al familiei în fața unei astfel de situații. Artista a subliniat că, uneori, chiar și atunci când încerci să ajuți și să fii alături de cei dragi, nu poți controla alegerile lor și nici direcția în care merg.

Prin mărturisirile sale, Elena Cârstea a dorit să atragă atenția asupra pericolelor reale ale dependenței de droguri, un fenomen tot mai prezent și mai periculos. Ea a vorbit despre cât de important este ca familiile să fie atente la semne și să intervină cât mai devreme, chiar dacă uneori acest lucru nu este suficient.

