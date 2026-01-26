„La mulți ani, iubirea mea! Astăzi, de ziua ta, îți dăruiesc din suflet piesa «La necuprins». Am așteptat această zi cu inima plină, ca să o lansez. Îți mulțumesc pentru cine ești și pentru că, zi de zi, ne alegem.

Pentru bunătatea ta, pentru dragostea cu care ne învălui în fiecare clipă și pentru liniștea pe care o aduci în viețile noastre. Astăzi și întotdeauna este despre tine. Despre noi. Despre copiii noștri. Te iubesc la necuprins. 💫”, a fost mesajul Elenei Gheorghe pe 23 ianuarie.

Și a completat ulterior: „«La necuprins» s-a născut din povestea mea de dragoste cea pe care o trăiesc alături de soțul meu. Este o piesă scrisă din inimă, din viață, din noi. Sper să vă ajungă la suflet și să vă regăsiți în ea. Pentru că iubirea adevărată e tot ce contează cu adevărat în această viață. Restul… se face, se învață, se cumpără”.

Cine apare în videoclip

Lorena Șerban este o prezență activă și constant apreciată în mediul online, remarcată pentru naturalețea și autenticitatea cu care comunică. Tocmai această notă sinceră i-a atras atenția Elenei Gheorghe, care, odată cu lansarea piesei „La necuprins”, și-a dorit un videoclip construit în jurul unui cuplu real.

Pentru „La necuprins”, Elena Gheorghe a ales să spună o poveste de iubire adevărată, transpusă în cadre romantice, filmate și regizate de Dan Petcan. Invitația adresată Lorenei Șerban a fost primită cu entuziasm, mai ales pentru că i-a oferit șansa de a apărea în videoclip alături de soțul ei, Sebastian.

„Sunt obișnuită cu filmările și aparițiile video, dar nu am mai jucat niciodată într-un videoclip. Era pe lista mea de dorințe. Invitația Elenei m-a bucurat mult, cu atât mai mult cu cât am fost împreună cu soțul meu, iar melodia este compusă special pentru soțul Elenei. Coincidența face ca lansarea să aibă loc chiar astăzi, de ziua mea, dar și de ziua lui Cornel Ene”, spune Lorena Șerban.

Despre alegerea cuplului, Elena Gheorghe explică: „«La necuprins» este o melodie pe care am scris-o anul trecut și pe care am păstrat-o pentru ziua soțului meu. Îmi place să cânt despre ce simt, despre noi și despre povestea noastră. Știam că lui nu îi place expunerea, așa că am căutat un cuplu care să poată exprima iubirea noastră. Așa i-am descoperit pe Lorena și Sebastian, doi oameni frumoși, în primul rând, la interior. Încă din studio îmi imaginam o sală de bal, cu doi îndrăgostiți dansând ca un prinț și o prințesă. De aici a pornit scenariul. S-au potrivit perfect și au fost exact așa cum mi-am dorit: naturali”.

Lorena și Sebastian s-au căsătorit anul trecut, într-un cadru de poveste, și au împreună o fetiță, pe Freya.

