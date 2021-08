O bună perioadă de timp, Elena Marin a absentat de pe rețelele de socializare, iar acum a dezvăluit care e motivul. S-a preocupat de sănătatea ei, a anunțat că există posibilitatea să se opereze.

„Știu că am fost absentă în ultimul timp din mediul online. Mi-ați trimis foarte multe mesaje, în care mă rugați să pun story-uri, să postez, să vă spun mai multe detalii despre mine. Din păcate, problemele de sănătate pe care le am sunt ceva mai grave.

Există probabilitatea să mă operez, încă nu voi da mai multe detalii din casă pentru că nu am luat o hotărâre, o să vă spun la momentul potrivit despre ce este vorba, dar până atunci voiam să vă mulțumesc, citesc zilnic mesajele de la voi și nu aveți idee cât de mult înseamnă. Vă mulțumesc, vă iubesc și mă înclin în fața voastră”, a spus Elena Marin pe contul ei de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Elena Marin a fost una dintre cele mai puternice concurente de la „Survivor România”. A rezistat timp ce șase luni în junglă, făcând față tuturor presiunilor din Republica Dominicană. Puțini sunt cei care știu despre problemele pe care aceasta le-a avut cu iubitul ei, chiar înainte de a intra în competiție.

Elenei Marin a spus adevărul despre relația cu iubitul ei. „Au fost diverse probleme și certuri pe care le au cuplurile, în general. Era o perioadă grea, atât pentru mine, cât și pentru el. Era pandemie, nu știam încotro să o luăm, ce să facem. Existau mici discuții pe care le transformam în ceva de amploare.

Nu pot spune că a fost ceva grav, erau lucruri pe care doream să le rezolvăm și nu știam. Ținând cont că am plecat într-un astfel de moment în care noi aveam mici probleme și nu am stat acasă să le rezolv, lucrurile au luat o întorsătură urâtă. Am aflat cu foarte puțin timp înainte de plecare că voi fi parte din «Survivor România» și a fost un șoc și pentru mine, și pentru el”, a declarat Elena Marin pentru revista VIVA!

Citeşte şi:

Un al treilea an diferit de absolvire a masterului pe un CV mai vechi al lui Florin Cîțu

Încă un român a fost evacuat din Kabul cu avionul militar trimis de la București. Aeronava a preluat și trei cetățeni străini

Noua listă a țărilor cu risc epidemiologic. Grecia, Spania și Turcia rămân în zona roșie

PARTENERI - GSP.RO Ion Țiriac, propunere fără precedent: „Aș da o lege prin care i-aș obliga pe toți”

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Alexandru Arșinel despre Andreea Esca, fosta iubită a fiului său, abia acum

Observatornews.ro Tânără însărcinată, spulberată pe o trecere de pietoni din Arad. A fost aruncată în aer aproape zece metri după impact

HOROSCOP Horoscop 20 august 2021. Săgetătorii trebuie să își economisească resursele pentru a obține rezultate

Știrileprotv.ro Sondaj: Americanii au decis care este președintele SUA care poartă cea mai mare vină pentru rezultatul războiului din Afganistan. Surpriză uriașă

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin