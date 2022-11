După o carieră de succes, Elena Merișoreanu este răsplătită așa cum se cuvine. Interpreta de muzică populară nu s-a ferit să spună ce pensie are. De asemenea, ea susține că în fiecare an pensia i se mărește și nu se plânge de banii pe care îi încasează lunar. Pe lângă această sumă, Elena Merișoreanu mai are și alte surse de venit, ea susținând multe spectacole prin țară și chiar și în străinătate.

„Eu am pe cartea de muncă la Rapsodia Română aproape 37 de ani, la 16 ani am fost angajată, cu decizie Guvernamentală. În fiecare an se mai mărește. Ne-ar bate Dumnezeu să ne plângem, când alții trăiesc din 1.500-2.000 de lei. Pensia mea este de aproape 5.000 de lei”, a spus Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni TV, relatează WOWbiz.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Elena Merișoreanu i-a cumpărat apartament nepotului

Elena Merișoreanu are grijă și de nepoții ei, astfel că unul dintre ei a primit un apartament în București, mai exact pe Calea Victoriei, unde prețurile locuințelor nu sunt deloc mici. „Pentru ce muncesc? Să le dau și lor, deși celui mare i-am luat apartament pe Calea Victoriei. Are un serviciu la o firmă americană, la Microsoft, așa că își câștigă ei pâinea. Dar tot mai zice: «Mamaie, așa ceva…»”, a mai povestit celebra artistă.

Recomandări Violatorul celor două fetiţe din Braşov nu a fost monitorizat de poliţie, deşi era de doi ani în Registrul Agresorilor Sexuali

În urmă cu ceva timp, Elena Merișoreanu a răbufnit la adresa colegilor de breaslă care se plângeau de pensia mult prea mică. La momentul respectiv, interpreta de muzică populară susținea că nu au motive să fie nemulțumiți acum, pentru că oricum câștigă sume mari din concerte.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Va fi un infern pentru fotbaliști!” Ce se întâmplă acum în Qatar. Șocul trăit de jurnaliști când au ieșit din aeroport

Playtech.ro Kate Middleton, de NERECUNOSCUT! Fanii au rămas şocaţi: 'Ar trebui să îşi ceară scuze'! Ce s-a întâmplat cu Prinţesa de Wales

Viva.ro O recunoști? Acum este una dintre cele mai controversate femei din România și arată complet diferit

Observatornews.ro Cuplu de români, arestat în Belgia. Chemați să stingă incendiul de la mansarda casei, pompierii au făcut o descoperire care i-a băgat după gratii

Știrileprotv.ro Rusia a lansat rachete de croazieră cu „focos nuclear simulat” deasupra Ucrainei

FANATIK.RO Aparatul banal din casă care îți dublează factura la curent. Blocurile noi vin cu el deja instalat

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2022. Capricornii ar fi bine să nu se amestece prea mult în planurile apropiaților, chiar dacă sunt din familie

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood