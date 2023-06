Liniștea din familia Elenei Merișoreanu a fost tulburată în momentul în care iubitul nepoatei sale a ajuns în spatele gratiilor. Partenerul lui Beatrice a fost reținut și, ulterior, arestat pentru o perioadă de 30 de zile.

Spynews.ro a anunțat că bărbatul ar fi avut o relație paralelă și ar fi lovit-o pe femeia cu care se iubea pe ascuns chiar în locuința ei. Cei care au anunțat autoritățile ar fi fost vecinii, care ar fi auzit zgomote puternice din apartament. Iubita neoficială a partenerului lui Beatrice Păun a depus plângere împotriva acestuia pentru loviri și alte violențe, dar și pentru viol, fiind condusă la INML pentru prelevarea de probe, susțin apropiații.

Pe data de 1 iunie, bărbatul a fost plasat în arest pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit portal.just.ro.

„Acea femeie care l-a reclamat pe iubitul nepoatei mele cred că vrea bani și faimă”

Elena Merișoreanu a făcut primele declarații despre situația în care se află iubitul nepoatei sale. Totul se întâmplă înainte cu aproape două luni ca Beatrice Păun să devină mamă. „Acea femeie care l-a reclamat pe iubitul nepoatei mele cred că vrea bani și faimă. Dacă lucram la aprozar, nu era în situația aceasta. Poate că face lucrurile acestea și din gelozie, nu știu”, a declarat interpreta de muzică populară pentru Playtech Știri.

Recomandări Cât ne costă escrocheriile RCA: Statul a plătit 200 de milioane de euro și a achitat 34% din cererile păgubiților City, în 19 luni

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

După acest eveniment nefericit s-a zvonit că nunta nepoatei vedetei s-ar amâna. Elena Merișoreanu a declarat că nu a fost programată nicio nuntă pentru anul acesta.

„Nu se amână nicio nuntă cu nepoata mea, cum se tot zice, căci nu era programată nicio nuntă vara asta. Nepoata mea naște peste o lună și jumătate”.

Beatrice și iubitul ei sunt împreună de 5 ani. „Eu și iubitul suntem împreună de cinci ani. Ne-am cunoscut la un restaurant, ne-au făcut cunoștință prietenii comuni. El este mai discret și nu prea am vrut să-l expunem publicului, pentru că nici el nu își dorește.

Îmi înțelege meseria, înțelege că sunt expusă. Mereu a fost lângă mine. De când sunt însărcinată, îmi face toate poftele. Și bunica mea îl place”, spunea nepoata cântăreței.

Nepoata Elenei Merișoreanu va deveni mamă pentru prima dată

Beatrice Păun a ținut secret la început faptul că este însărcinată, iar în primele 3 luni nu a știut nici măcar familia ei. Nepoata Elenei Merișoreanu a vrut să se asigure că totul este în regulă cu bebelușul.

Recomandări EXCLUSIV. Înregistrarea video cu momentul în care jurnalistul sportiv Marian Olaianos o agresează fizic, în incinta TVR, pe colega sa Nadine Vlădescu

„Am fost în Anglia cu mamaie la un concert, eram însărcinată și nu i-am spus bunicii. Eu primele trei luni am ținut secretă sarcina față de toată lumea, nimeni nu știa. Am spus că așa este mai bine să țin secret până se dezvoltă sarcina bine și este totul în regulă.

Primele trei luni știu că sunt mai problematice, ar fi putut să nu evolueze sarcina, sau să am alte complicații, așa că am preferat să nu spun nimic”, declara Beatrice pentru Fanatik.

Elena Merișoreanu va avea un strănepot

Nepoata interpretei de muzică populară a anunțat recent că va avea un băiețel. „Sarcina decurge bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine și eu și bebelușul. La început am avut grețuri și am vomitat, dar din ce mi-a spus medicul este normal, mai ales la începutul sarcinii. Am intrat în șapte luni, vom avea un băiețel. Mamaie este cea mai fericită, abia așteaptă să își vadă nepoțelul.

O să fie cea mai frumoasă străbunică din punctul meu de vedere. Este prima data când devine străbunică, am dat startul. Bunica a venit cu mine și la ecografie. Am avut emoții mari la prima ecografie. Este un sentiment care nu se poate descrie, este superb sentimentul”, a spus Beatrice Păun pentru sursa mai sus-menționată.

Playtech.ro Cine este românca de care Regele Charles a fost fascinat. Datorită ei s-a îndrăgostit de România

Viva.ro Ce se întâmplă cu fiul Mădălinei Manole, la vârsta de 14 ani. Unchiul lui Petru Jr. rupe tăcerea: 'Din păcate...'

Libertateapentrufemei.ro Lavinia Petrea, imagine rară cu soțul procuror: «Tânăr și frumos». Poze unice de la nunta lor

FANATIK.RO Anunț de ultimă oră despre Dana Roba. Sora artistei a luat decizia: ”Nu știm ce va fi”

Știrileprotv.ro Vlad Obu, săltat de polițiști după ce a încercat să-i copieze pe frații Tate. Ce tatuaje li se făceau femeilor racolate

Observatornews.ro Lamborghini Huracan confiscat de polițiști direct de pe stradă. Proprietarul le-a spus agenților că nu are bani să-și plătească impozitul, în Marea Britanie

Orangesport.ro Controversă! Jucătoarele din naţionala Suediei, obligate să-şi arate organele genitale pentru a dovedi că sunt femei. Dezvăluirea, făcută de fosta fotbalistă Nilla Fischer

Unica.ro Shakira, prinsă într-un triunghi amoros cu Tom Cruise și Lewis Hamilton: 'A fost o lovitură imensă pentru ego-ul lui. Îl considera prieten'