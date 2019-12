De Livia Lixandru,

Elena Merișoreanu a fost acuzată că a numit-o pe Cornelia Catanga „țigancă”, lucru care a deranjat-o foarte mult.

„După ce am făcut farsa la Acces Direct am aflat că Elena Merişoreanu a zis în faţa unor colegi de-ai mei: ‘las-o dracu’ de ţigancă, s-a apucat şi asta să slăbească?’ M-a jignit foarte rău.

Nu e o problemă că m-a făcut ţigancă, pentru că sunt de această etnie, dar de ce să mă jignească? Nu m-am aşteptat niciodată la aşa ceva. Ferească Dumnezeu să se întâmple, dar, dacă mor, Elena Merişoreanu nu vreau să calce la înmormântarea mea” a spus Cornelia Catanga acum ceva timp, potrivit Spynews.

„Nu ştiu cine i-a spus că eu am făcut-o ţigancă şi că am jignit-o. Am zis într-adevăr că e cea mai frumoasă ţigancă din România, dar nici gând să o jignesc.

Nu mi-aş permite să o jignesc vreo clipă, pentru că mama ei a fost prietena mea. Îmi pare rău că s-a supărat, dar sper să o conving că totul este doar o bârfă” a spus și Elena Merișoreanu, vizibil deranjată de situație.

