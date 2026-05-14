Într-un context în care legislația românească suferă modificări frecvente, viteza de procesare a informațiilor a devenit o provocare pentru departamentele juridice și fiscale. Noua platformă își propune să scurteze timpul de documentare, oferind utilizatorilor posibilitatea de a obține analize structurate pe baza textelor de lege și a jurisprudenței.

Tehnologia din spatele deciziilor juridice

Spre deosebire de modelele AI de uz general, care pot genera erori sau informații false (fenomenul de „halucinație”), dezvoltatorii Benvolio susțin că acest instrument a fost antrenat specific pe terminologia și structura dreptului românesc.

Platforma funcționează ca un sistem suport care nu doar oferă un răspuns, ci indică și parcursul logic sau sursele legislative care au stat la baza acelei concluzii. Acest aspect este esențial în profesiile liberale, unde orice decizie trebuie fundamentată pe texte oficiale. Proiectul este rezultatul colaborării dintre casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații și compania tech Codezilla.

Cele trei direcții de aplicabilitate:

Analiza legislativă: Identificarea rapidă a normelor aplicabile într-un caz specific.

Suport fiscal: Interpretarea reglementărilor complexe pentru companii.

Integrarea datelor interne: Posibilitatea ca firmele să își încarce propriile arhive pentru ca AI-ul să învețe procedurile specifice organizației.

Digitalizarea, o necesitate în hățișul birocratic

Inițiativa vine într-un moment în care tot mai multe sectoare profesionale caută soluții pentru eficientizarea muncii repetitive. În loc să petreacă ore întregi căutând un precedent sau o normă metodologică, experții pot folosi platforma pentru a genera o primă formă a unui raționament, pe care ulterior să o verifice și să o rafineze.

Conform reprezentanților celor două entități implicate, Benvolio a fost deja testat în scenarii reale și urmează să fie extins și la nivel european, prin adaptarea algoritmilor la sistemele de drept din alte state membre UE, notează juridice.ro.

Ce înseamnă acest lucru pentru piață?

Deși tehnologia AI nu înlocuiește expertiza umană, apariția unor astfel de instrumente în România indică o direcție clară: digitalizarea serviciilor profesionale. Pentru utilizatorul final – fie că este vorba de o companie mare sau de un cabinet de consultanță – acest lucru se traduce prin:

Reducerea timpului de execuție pentru analize complexe. Minimizarea riscului de omisiune a unor prevederi legale recente. Accesibilitatea informației juridice structurate.