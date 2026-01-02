Elena Udrea a întâmpinat anul 2026 cu două imagini speciale, publicate pe rețelele de socializare, care au atras rapid atenția urmăritorilor. Ea a ales să marcheze trecerea dintre ani alături de cei mai importanți oameni din viața ei, într-o atmosferă elegantă și plină de emoție.

Elena Udrea, imagini alături de Adrian Alexandrov și fetița lor

În prima fotografie, realizată în noaptea de Revelion, Elena Udrea apare alături de Adrian Alexandrov, cei doi pozând zâmbitori pe o alee, sub un cer luminat de un spectaculos foc de artificii. Ținutele lor au fost atent alese pentru momentul festiv: ea a purtat o haină de blană, care i-a completat ținuta de seară, și a surprins prin faptul că a ales sandale, în ciuda temperaturilor scăzute specifice nopții de Anul Nou.

Apariția a fost una elegantă și îndrăzneață, în timp ce Adrian Alexandrov a optat pentru un look sobru, cu geacă închisă la culoare și pantaloni asortați. Fotografia a fost însoțită de mesajul simplu și direct: „La mulți ani, 2026!”.

elena udrea de revelion 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Cea de-a doua imagine are o notă mult mai intimă și caldă. Elena Udrea s-a fotografiat alături de Eva Maria, fetița sa, într-un decor de interior, cel mai probabil într-un restaurant decorat festiv. Cele două apar apropiate, zâmbind, într-un cadru care transmite liniște și afecțiune. Elena Udrea a ales o ținută elegantă, în timp ce Eva Maria poartă un pulover albastru, potrivit vârstei, completând tabloul unei seri petrecute în familie.

Mesajul care a însoțit fotografia cu fiica sa a fost unul emoționant și plin de speranță pentru anul care tocmai a început: „La mulți ani! ✨ Fie ca anul care vine să ne aducă sănătate, pace și iubire. Toată grija, toată întristarea, tot ce nu este potrivit pentru noi, să rămână în 2025! Să fie 2026 un a mai bun decât toți de până acum, să avem doar dorințele care ne aduc fericire și, Dumnezeu să ni le împlinească! 🙏❤️”.

Fiica Elenei Udrea face canto și înot

Recent, fosta ministră a vorbit într-un interviu despre relația specială pe care o are cu fiica sa, Eva Maria, în vârstă de 7 ani, pe care o descrie ca fiind „puternică, curioasă și extrem de talentată la canto”. „Eva cântă foarte frumos, nu știm pe cine moștenește. Deși și eu mi-am descoperit oareșce talent cântând în corul bisericii din penitenciar. Mai face înot și o să mai văd dacă îi mai place ceva. De regulă, copiii vor să meargă unde merg prietenii lor. Așa că e posibil să vrea și gimnastică, tenis, volei, șah, pictură etc., în viitor. Oricum, ei au multe astfel de activități extra și la școală. Iar eu nu vreau să îi încarc programul cu tot felul de lucruri doar ca să bifeze că e ocupată. Prefer să se joace încă, să se bucure de jocurile vârstei”, a povestit, recent, Elena Udrea pentru Cancan.

Elena Udrea a rememorat și momentul emoționant al revederii de după eliberarea din închisoare, când micuța i-a împărtășit, cu inocență, durerea trăită în perioada separării. „Mi-a zis că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare. Eu nu mi-am amintit că în seara aia a plouat, ea și-a amintit perfect momentul. Că a venit tăticul să o ia acasă și când a ajuns acasă, mămica venise”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Avalanșă de mari dimensiuni, declanșată de doi schiori, în Munții Făgăraș
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini copleșitoare la înmormântarea tatălui Loredanei. Neașteptat cum a apărut artista, cum s-a îmbrăcat, cine a însoțit-o și ce avea în mână când a venit. Marea surpriză: ce vedetă și-a făcut apariția
Viva.ro
Imagini copleșitoare la înmormântarea tatălui Loredanei. Neașteptat cum a apărut artista, cum s-a îmbrăcat, cine a însoțit-o și ce avea în mână când a venit. Marea surpriză: ce vedetă și-a făcut apariția
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
Elle.ro
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Jonathan Tetelman, unul dintre cei mai apreciați tenori la nivel mondial, căsătorit cu o româncă: „Ador gustul de relaxare rustică de la casa familiei soției. Românii sunt foarte calzi și prietenoși” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Jonathan Tetelman, unul dintre cei mai apreciați tenori la nivel mondial, căsătorit cu o româncă: „Ador gustul de relaxare rustică de la casa familiei soției. Românii sunt foarte calzi și prietenoși” 
România, gata să ajute Elveția după tragedia din Crans-Montana. Arafat: „Oferim capabilitate de transport medicalizat”
Știri România 12:57
România, gata să ajute Elveția după tragedia din Crans-Montana. Arafat: „Oferim capabilitate de transport medicalizat”
Parteneri
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul.ro
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
Elle.ro
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Unde au plecat Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță de Revelion. Medicul s-a pozat cu copiii lui și a dezvăluit: „Departe de casă”
Stiri Mondene 14:25
Unde au plecat Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță de Revelion. Medicul s-a pozat cu copiii lui și a dezvăluit: „Departe de casă”
Marina Almășan are un nou iubit. Cine este actualul partener al prezentatoarei TV
Stiri Mondene 13:50
Marina Almășan are un nou iubit. Cine este actualul partener al prezentatoarei TV
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
ObservatorNews.ro
Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
Vedete din România care au murit în 2025. Muzica, sportul, teatrul, filmul și politica au pierdut oameni care au marcat generații
Libertateapentrufemei.ro
Vedete din România care au murit în 2025. Muzica, sportul, teatrul, filmul și politica au pierdut oameni care au marcat generații
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Mediafax.ro
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026