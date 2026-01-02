Elena Udrea a întâmpinat anul 2026 cu două imagini speciale, publicate pe rețelele de socializare, care au atras rapid atenția urmăritorilor. Ea a ales să marcheze trecerea dintre ani alături de cei mai importanți oameni din viața ei, într-o atmosferă elegantă și plină de emoție.

Elena Udrea, imagini alături de Adrian Alexandrov și fetița lor

În prima fotografie, realizată în noaptea de Revelion, Elena Udrea apare alături de Adrian Alexandrov, cei doi pozând zâmbitori pe o alee, sub un cer luminat de un spectaculos foc de artificii. Ținutele lor au fost atent alese pentru momentul festiv: ea a purtat o haină de blană, care i-a completat ținuta de seară, și a surprins prin faptul că a ales sandale, în ciuda temperaturilor scăzute specifice nopții de Anul Nou.

Apariția a fost una elegantă și îndrăzneață, în timp ce Adrian Alexandrov a optat pentru un look sobru, cu geacă închisă la culoare și pantaloni asortați. Fotografia a fost însoțită de mesajul simplu și direct: „La mulți ani, 2026!”.

Cea de-a doua imagine are o notă mult mai intimă și caldă. Elena Udrea s-a fotografiat alături de Eva Maria, fetița sa, într-un decor de interior, cel mai probabil într-un restaurant decorat festiv. Cele două apar apropiate, zâmbind, într-un cadru care transmite liniște și afecțiune. Elena Udrea a ales o ținută elegantă, în timp ce Eva Maria poartă un pulover albastru, potrivit vârstei, completând tabloul unei seri petrecute în familie.

Mesajul care a însoțit fotografia cu fiica sa a fost unul emoționant și plin de speranță pentru anul care tocmai a început: „La mulți ani! ✨ Fie ca anul care vine să ne aducă sănătate, pace și iubire. Toată grija, toată întristarea, tot ce nu este potrivit pentru noi, să rămână în 2025! Să fie 2026 un a mai bun decât toți de până acum, să avem doar dorințele care ne aduc fericire și, Dumnezeu să ni le împlinească! 🙏❤️”.

Fiica Elenei Udrea face canto și înot

Recent, fosta ministră a vorbit într-un interviu despre relația specială pe care o are cu fiica sa, Eva Maria, în vârstă de 7 ani, pe care o descrie ca fiind „puternică, curioasă și extrem de talentată la canto”. „Eva cântă foarte frumos, nu știm pe cine moștenește. Deși și eu mi-am descoperit oareșce talent cântând în corul bisericii din penitenciar. Mai face înot și o să mai văd dacă îi mai place ceva. De regulă, copiii vor să meargă unde merg prietenii lor. Așa că e posibil să vrea și gimnastică, tenis, volei, șah, pictură etc., în viitor. Oricum, ei au multe astfel de activități extra și la școală. Iar eu nu vreau să îi încarc programul cu tot felul de lucruri doar ca să bifeze că e ocupată. Prefer să se joace încă, să se bucure de jocurile vârstei”, a povestit, recent, Elena Udrea pentru Cancan.

Elena Udrea a rememorat și momentul emoționant al revederii de după eliberarea din închisoare, când micuța i-a împărtășit, cu inocență, durerea trăită în perioada separării. „Mi-a zis că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare. Eu nu mi-am amintit că în seara aia a plouat, ea și-a amintit perfect momentul. Că a venit tăticul să o ia acasă și când a ajuns acasă, mămica venise”.

