Eliminare neașteptată la „Chefi la cuțite”. Unul dintre cuțitele de aur a plecat acasă

Cele trei echipe au avut de gătit la proba principală a ediției din 30 mai o rețetă cât mai gustoasă, folosind în mod obligatoriu gorgonzola, trufe și lapte condensat.

Învingători au ieșit Sorin Bontea și concurenții lui, care au pregătit un tiramisu special. La duel au intrat concurenții din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu și cei din echipa mov, a lui Cătălin Scărlătescu.

La duelul individual, prezentatoarea Irina Fodor a anunțat că fiecare concurent trebuie să gătească rețete cât mai savuroase folosind ingredientele găsite în coșul de sub bancul de lucru. Concurenții au lucrat sub presiune și tot sub presiune au aflat punctajele juraților.

Narcisa Birjaru din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu a fost singura concurentă care a obținut 15 puncte.

La final, surpriza a fost mare atunci când în platou au mai rămas doar Vincenzo Aiello și Paul Vasile din echipa mov. Acesta din urmă a fost și concurentul eliminat.

„Îmi pare rău că pleacă un cuțit de aur. Pot să dau vina pe faptul că a căzut psihic, n-a reușit să treacă peste momentul ăsta”, a declarat chef Scărlătescu.

Eliminarea neașteptată i-a surprins pe toți, mai ales fiindcă este vorba despre un cuțit de aur, cel al lui Sorin Bontea.

În ediția trecută, Paul Vasile a fost eliminat din echipa verde și salvat de Cătălin Scărlătescu, prin intermediul unei amulete.

Citeşte şi:

INTERVIU cu „Rechinul” înainte să fie arestat: „Alta era banda organizată! Eu câștigam legal 250.000 de dolari pe lună.” Judecătorii români spun altceva

Avertisment: pentru lumea nevaccinată, pandemia ar putea intra acum în cea mai mortală fază

Valeriu Gheorghiță: „Pe 1 iunie e foarte probabil să demarăm vaccinarea la 12-15 ani”

PARTENERI - GSP.RO Osaka riscă excluderea de la Roland Garros. Gestul făcut după meciul cu Țig i-a adus o amendă de 15.000€

Playtech.ro IREAL! Ce s-a aflat acum despre moartea afaceristului din Arad. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro Coşmar fără sfârşit pentru Alexandru, un român de 23 de ani din Italia, care a rămas cu sechele după infecţia cu Covid

HOROSCOP Horoscop 31 mai 2021. Capricornii au de rezolvat probleme financiare mari, cum ar fi sursa de venit

Știrileprotv.ro FOTO. Ce i-a apărut unei fetițe în spatele capului, după ce s-a jucat într-un parc din Suceava. Mama sa a dus-o imediat la Urgențe

Telekomsport VIDEO! Ce face acest bărbat în timp ce două fete sexy dansează lângă el. :) Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Ai auzit de BestSecret? E un nou magazin online, cu reduceri de până la 80% (PUBLICITATE)