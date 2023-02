În 2018 s-a căsătorit cu actorul și comediantul Cosmin Natanticu, iar nunta a avut loc în aer liber la Pădurile Regale din Corbeanca, unde nași de cununie au fost Mihai Bobonete și soția sa, Cătălina. Eliza și Cosmin au concurat împreună în sezonul 4 „Asia Express” de la Antena 1. Eliza Natanticu este foarte talentată, ea fiind și cantautoare, actriță, și dansatoare.

„Nu este după cum vrem noi, este după cum vrea Dumnezeu!”

Au fost întrebați de multe ori despre un copil, iar soția lui Cosmin Natanticu a explicat de ce nu a devenit mamă până acum. Cei doi își doresc să își mărească familia, însă așteaptă ca minunea să apară în viața lor.

„Eu și Cosmin ne dorim un copil, normal, dar nu este după cum vrem noi, este după cum vrea Dumnezeu! Noi ne lăsăm în mâna Domnului! Eu zic că El decide, nu noi, dar noi o să mai încercăm în perioada următoare poate – poate cine știe! În Cosmin văd un tătic de nota zece, o latură extraordinară în el în ceea ce privește spiritul patern.

Am văzut un episod cu soțul meu și un copilaș în care Cosmin îi făcea un moment de magie celui mic, am fost fermecată de el și impresionată când am văzut că iubește copiii și cum se comportă cu ei”, a declarat Eliza Natanticu, pentru Click!.

Artista a declarat că încearcă să rămână însărcinată, însă totul se va întâmpla la momentul potrivit. Eliza Natanticu este de părere că soțul ei, Cosmin, va fi un tată foarte bun și implicat în creșterea copilului.

Eliza Natanticu a slăbit 4 kilograme în două săptămâni

Partenera lui Cosmin Natanticu are planuri mari în ceea ce privește cariera ei. A anunțat că va lansa o nouă piesă cu un artist din Cuba, dar și că urmează alte proiecte mărețe. Eliza Natanticu a început și dieta, iar în doar două săptămâni a reușit să slăbească 4 kilograme. Ea ține un regim în care mănână orice și nu se îngrașă.

„În perioada următoare urmează să scot o piesă nouă cu un artist din Cuba, o să vedeți, o să fie ceva frumos. Plus că vom avea și mult mai multe proiecte ca anul trecut. M-am apucat de o dietă să mai slăbesc. Este un regim americănesc în care mănânc orice și nu mă îngraș.

Mai exact, fac 20 de minute de mișcare pe zi și am trei mese. Am reușit să slăbesc în două săptămâni și jumătate patru kilograme ceea ce este foarte bine. Am mâncat aseară un burger vegan și uite că nu s-a pus nimic pe mine”, a declarat aceasta pentru sursa mai sus menționată.

Eliza și Cosmin Natanticu au participat împreună la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 18. Au acceptat provocarea de a intra în spectaculosul joc al transformărilor, dar au avut și multe temeri legate de provocările pe care ruleta le avea pregătite pentru ei.

