Eliza şi Cosmin Natanticu au primit o provocare de zile mari din partea ruletei, pentru cea de-a opta gală „Te cunosc de undeva!”, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1. Cei doi au de interpretat doi artişti mari şi o piesă de excepţie – Jennifer Lopez şi Pitbull cu On The Floor. Presiunea va fi cu atât mai mare cu cât videoclipul are şi o coregrafie grea, care i-a dat mari bătăi de cap Elizei.

„Am muncit încontinuu, de dimineaţa până seara, în fiecare zi, de când am primit piesa de la ruletă!”, a dezvăluit Lizzy, în vreme ce soţul său, Cosmin, nu s-a sfiit să îi povestească Crinei Mardare, profesoara de canto: „La 2 noaptea ea repeta de se auzea în toată casa!”. Lizzy a completat imediat: „Avem o istorie veche cu vecinii, încă de când m-am apucat eu de cântat. Deseori îmi dădeau mesaje cu feedback pe piesele pe care le repetat. Până la urmă ei mi-au fost primii critici!”.

Bucuroasă de încercarea primită şi neştiind exact în ce se bagă, Eliza i-a cerut coregrafei transforming show-ului, Furnica, un moment cât mai complex: „Am priză, un element cu totul nou. Şi ca şi cum nu era suficient, mai şi când în priza aia… Am muncit enorm pentru momentul ăsta, de asta trebuie să iasă!”, a mai completat artista.

Cum se vor descurca Eliza şi Cosmin cu transformarea în Jennifer Lopez şi Pitbull, dar şi celelalte cupluri de artişti, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva!”, sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

Cine sunt concurenții de la „Te cunosc de undeva!”

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, născuți pentru spectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara, de la 20.00, la Antena 1. Connect-R & Shift, Feli & Nicolai Tand, Jo & Liviu Teodorescu, Eliza & Cosmin Natanticu, Emilian & WRS, Rona Hartner & Johny Romano, Sore & Emma de la ZU şi Emi & Cuza vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 18-lea sezon al show-ului jurizat de către Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

