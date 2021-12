Cei doi s-au mutat la Brașov și se ocupă singuri de creșterea celor doi copii. Ellie White și Doru Tincă au renunțat să mai angajeze o bonă, după ce au schimbat peste 18 până acum.

„Ultima bonă a fost faină, Flori. Am plecat noi la Brașov, ne-am mutat noi la Brașov și ea s-a angajat în altă parte. Dar acum nu mai avem nevoie pentru că sunt destul de mari copiii, Mihăiță face 9 ani, Maria are 6 ani jumătate. (…) Trăiască vecinii! Dacă e să plecăm seara, avem cu cine să îi lăsăm”, a mărturisit Ellie White pentru CIAO.

Partenerul artistei declarară că au schimbat peste 18 bone până în prezent și au renunțat la a mai căuta una. Doru Tincă cred că fiica și fiul său ar avea nevoie de o guvernantă, care să stea cu ei atunci când fac lecții și să-i supravegheze seară.

„Nu, nu, am renunțat la bonă după numărul 18 parcă, nu știu la cât am ajuns… Acum, dacă ar fi nevoie, ne-ar trebui o guvernantă probabil. Care să stea să facă diverse lecții cu ei și să stea să îi supravegheze seara. (…) Dar dacă ei trebuie să facă lecții online, din păcate, unul din părinți trebuie să se sacrifice să stea aproape. Nu neapărat să stai să faci lecții cu el. Că le fac online cu profesorul. Dar sunt probleme, mai apare o defecțiune, mai trebuie să îi dai ceva și atunci nu ai ce să faci. Unul dintre părinți e blocat tot timpul acasă”, a spus Doru Tincă.

Ellie White și Doru Tincă și-au deschis studio

Deși nu au mai avut așa multe concerte, Ellie White și Doru Tincă nu au stat degeaba în pandemie. Cei doi au deschis un studio de producție muzicală și se bucură din plin de realizarea pe care o au.

Cei doi sunt încântați că s-au întors copiii fizic la școală, pentru că acum mai pot lucra și ei în orele pe care le au libere. „Ne bucurăm că merg copiii la școală, că, în sfârșit, putem să lucrăm, că lucrăm în reprize, 3 ore unul, 5 ore celălalt, să ne completăm”, spune Doru Tincă.

„Facem cu schimbul, cu atât mai mult cu cât acum ne-am și deschis studio de producție muzicală și îți dai seama că suntem în priză, el la birou, eu la studio, fiecare cu biroul lui”, adaugă Ellie White pentru sursa mai sus menționată.

