„Mulți se simt războinici în spatele tastaturii și hărțuiesc alte persoane prin comentarii sau remarci răutăcioase. Ca persoană publică am avut de-a face mereu cu această formă de agresiune, venită din partea unor persoane care își revarsă frustrările în mediul online și îmi scriu lucruri răutăcioase. De la amenințări la jigniri, le-am văzut și citit pe toate. Mi-au spus ba că nu-mi stă bine părul sau că anumite haine nu-mi vin bine, că am picioarele prea scurte, sânii prea mari, sânii prea mici, că am riduri, că nu-mi stă bine blondă, brunetă sau roșcată. Nimic nu le-a convenit unora… Recunosc că la început am fost afectată. Nu înțelegeam de unde poate să vină atâta ură de la o persoană care nu te cunoaște. Apoi, am început să ignor totul și să-mi dau seama că acești oameni au probleme cu ei înșisi, că poate sunt frustrați și nemulțumiți de viața lor. Un „bully” nu va spune niciodată ceva de bine de altcineva, pentru că frustrările îl fac incapabil de așa ceva, iar noțiunea de „a face bine sau a-ți vedea de treabă” nu există în gândirea îngustă a acestei persoane. Așa că, singura modalitate prin care un „bully” se simte bine (pe termen scurt, evident) este doar atunci când îi face pe alții albie de porci”, scrie cântăreața pe blogul personal.

Artista încearcă acum să-i învețe pe tineri cum să se ferească de repercursiunile grave pe care le poate avea bullying-ul asupra lor.

„Sunt atât de multe persoane influențabile și dornice de aprobarea tuturor, iar, atunci când au de-a face cu un astfel de personaj, le scade complet încrederea de sine. Există numeroase exemple de copii sau adolescenți care au fost supuși în repetate rânduri acestui fenomen încât au ajuns la tentative de suicid. Există multe femei care sunt zi de zi supuse acestor hărțuieli… Lor le spun că nu trebuie să le pese ce spun ceilalți. Trebuie să știți că nimeni nu are dreptul să vă judece, că sunteți unici, unice, perfecți sau perfecte așa cum sunteți și că nu trebuie să trăim după anumite standarde și nici că nu trebuie să le facem tuturor pe plac. Acești „comentatori de profesie” trebuie ignorați pentru că opinia lor răutăcioasă reflectă doar frustrările și nemulțumirile personale, nimic mai mult”, adaugă Ellie White pe blogul său.

