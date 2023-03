„Și le-a asumat. Nu am avut praguri din astea să ne încontrăm foarte tare. El are un mare respect pentru această profesie și pentru oamenii care o slujesc și nu am avut probleme, adică nu am stat să ne gândim, nu am stat să ne punem astfel de întrebări, ne-am dus cu viața. Ce să facă? Are încotro?”, a declarat Elvira Deatcu pentru Impact.

De asemenea, întrebată dacă ea și soțul ei s-au aflat în situația în care acesta voia să plece la munte, însă actrița nu putea, din cauza unui spectacol pe care îl avea de susținut, vedeta a fost sinceră.

„Da, s-a întâmplat de foarte puține ori, așa să ne mai zbatem noi așa într-un dialog: ce fain ar fi să plecăm și noi într-un city break și nu s-a arătat! Noi nu putem să plecăm într-un city break, mă rog, asta e.

Lunea e zi liberă la actori. Lunea mergeau copiii la școală, iar ai mei au fost un tipar aparte de copii, ei nu au vrut să lipsească de la școală.

Acum, în liceu, nu știau cum să rupă ușa și să se ducă în parc, în Cișmigiu, dar în primele clase erau foarte cuminți și nu concepeau ca ei să lipsească de la școală. Dar altfel de discuții nu erau”, mai povestește Elvira pentru sursa citată.

A renunțat la învățământ pentru actorie

Elvira Deatcu a luat în urmă cu mulți ani decizia care avea să-i schimbe complet destinul. Din fericire pentru admiratorii ei, actrița a renunțat la pedagogie după un an de la terminarea liceului, fiind atrasă de Facultatea de Actorie.

„Când eram mică, am fost în corul radio și după aceea, elevă la Liceul Pedagogic, pentru că mi-am dorit foarte tare să lucrez cu copiii, să fiu învățătoare.

Am fost în cor, era condiție obligatorie, se dădea examen obligatoriu la proba de muzică și instrument.

Am cântat și la flaut. Sunt artistă, dar nu am antrenament, mai cânt și acum. Inventez, fac rime. Și acum îi cânt celui micuț, care e un micuț de 12 ani”, a povestit pentru Libertatea Elvira despre abilitățile sale pedagogice.

