Elvira Deatcu joacă în „Clanul”, serialul de la Pro TV. Ce rol va interpreta actrița

După ce Bebe Măcelaru, interpretat de George Mihăiță, află că a fost trădat de unul dintre oamenii săi, bănuielile sale nu se vor opri. „Avem cârtiță pe lângă noi, și nu că avem, e lipită de casa asta. Știe tot”, va spune Tătuțu.

Ambele tabere încep să-și dea seama că adevăratele cârtițe nu au fost prinse, planurile lor sunt deconspirate în continuare, iar Bebe Măcelaru și comisarul Costoiu, jucat de Șerban Pavlu, sunt mai determinați ca niciodată să afle numele celor care sunt, de fapt, infiltrați.

„S-a dus Dima și am crezut că am rămas cu partea bună a echipei, dar nu pot să nu mă gândesc că i-am pătat numele nevinovat și cârtița zburdă liberă pe aici”, va spune Costoiu. Bebe Măcelaru, Tătuțu, însă, nu trebuie să se ferească doar de poliție. Are suficienți dușmani pe urmele lui: „Măcelare, uită-te bine la mine, mie nu mi-e frică de tine că răul mi l-ai făcut, dar ție să-ți fie de mine, că am notă de plată lungă să-ți fac. A trecut moartea pe lângă tine, moartea ți-a luat mirosul, Măcelare și data viitoare nu mai scapi, ascultă la mine!”.

Nici în tabăra comisarului Costoiu lucrurile nu se așază cum trebuie. Comisarul va fi tras la răspundere de Inspectoarea Olivia, personaj interpretat de către Elvira Deatcu, care va veni să facă ordine și să-l tragă la răspundere: „Ce să zic Costoiule, cine știe ce polițiști nu văd să fi scos, dar bine că ai scos interlopi performanți”.

A renunțat la învățământ pentru actorie

Elvira Deatcu a luat în urmă cu mulți ani decizia care avea să-i schimbe complet destinul. Din fericire pentru admiratorii ei, actrița a renunțat la pedagogie după un an de la terminarea liceului, fiind atrasă de Facultatea de Actorie.

„Când eram mică, am fost în corul radio și după aceea, elevă la Liceul Pedagogic, pentru că mi-am dorit foarte tare să lucrez cu copiii, să fiu învățătoare. Am fost în cor, era condiție obligatorie, se dădea examen obligatoriu la proba de muzică și instrument. Am cântat și la flaut. Sunt artistă, dar nu am antrenament, mai cânt și acum. Inventez, fac rime. Și acum îi cânt celui micuț, care e un micuț de 12 ani”, a povestit pentru Libertatea Elvira despre abilitățile sale pedagogice.

Viața a avut alte planuri cu Elvira, așa că în loc să devină învățătoare a ajuns una dintre cele mai îndrăgite actrițe, deși a interpretat doar roluri negative. „În televiziune am jucat numai personaje negative sau proaste, foarte proaste, inculte, agramate și am fost foarte iubită. Pentru că am farmec. Acum ne amuzăm, dar, la drept vorbind, un personaj negativ este mai interesant, e incitant, provocator.

Un personaj negativ te potențează și acasă. E cum să nu te mai cerți și după ce ieși din rol. Cu copiii mă cert și mă împac de 10 ori pe zi, deja nici nu mai are importanță pentru ei, intensitatea îi mai trezește puțin”, a mai povestit actrița, care a jucat și în serialul „Vlad”, de la Pro TV.

