De Denisa Macovei,

Elvira Deatcu a luat în urmă cu mulți ani decizia care avea să-i schimbe complet destinul. Din fericire pentru admiratorii ei, actrița a renunțat la pedagogie după un an de la terminarea liceului, fiind atrasă de Facultatea de Actorie.

“Când eram mică, am fost în corul radio și după aceea, elevă la Liceul Pedagogic, pentru că mi-am dorit foarte tare să lucrez cu copiii, să fiu învățătoare. Am fost în cor, era condiție obligatorie, se dădea examen obligatoriu la proba de muzică și instrument. Am cântat și la flaut. Sunt artistă, dar nu am antrenament, mai cânt și acum. Inventez, fac rime. Și acum îi cânt celui micuț, care e un micuț de 12 ani”, ne-a povestit Elvira despre abilitățile sale pedagogice.

Adoră rolurile negative

Viața a avut alte planuri cu Elvira, așa că în loc să devină învățătoare a ajuns una dintre cele mai îndrăgite actrițe, deși a interpretat doar roluri negative. “În televiziune am jucat numai personaje negative sau proaste, foarte proaste, inculte, agramate și am fost foarte iubită. Pentru că am farmec. Acum ne amuzăm, dar, la drept vorbind, un personaj negativ este mai interesant, e incitant, provocator. Un personaj negativ te potențează și acasă. E cum să nu te mai cerți și după ce ieși din rol. Cu copiii mă cert și mă împac de 10 ori pe zi, deja nici nu mai are importanță pentru ei, intensitatea îi mai trezește puțin”, ne-a povestit actrița din serialul “Vlad”. După atâția ani de roluri negative, Deatcu a învățat cum să iasă din pielea personajului și mai ales cum să-l gestioneze, astfel încât să nu-și confunde propria personalitate cu rolul pe care îl interpretează.

Recomandări VIDEO Cine e Cornelia Malac-Cismaș, șefa DSP Timiș care nu a reușit să spună câteva cuvinte despre coronavirus

“Încerc să caut ceva similitudini în comportamentul Deliei (n.r. – personajul ei din serialul “Vlad”) cu ce știu eu despre mine, cu ceea ce cred eu că sunt, dar nu se confundă lucrurile. Când eram studentă, aveam colegi care, după ce se termina un exercițiu mai dramatic, cu lacrimi, pe care ni-l dădea domnul Albulescu, rămâneau plângând în pauză. Eu ziceam că aia e actoria, nu înțelegeam ce caut eu acolo. Până când ne-a spus domnul Albulescu că nu ne ducem acasă să ne omorâm partenerul, s-a terminat scena și trecem în viața noastră adevărată, mergem în stație la troleibuz și nu confundăm lucrurile”, ne-a mai mărturisit actrița.

VIDEO: Robert Hanciarec/ FOTO: Dumitru Angelescu

Citeşte şi:

Familie superbă și carieră de invidiat. Elvira Deatcu a avut un singur moment când a refuzat proiectele profesionale

De 11 ani, Marian Râlea intră în pielea lui Moș Crăciun pentru băieții Elvirei Deatcu. Actorii stabilesc la telefon programul

“În ciuda aspectului fioros, e cea mai tandră persoană de sex masculin”. Elvira Deatcu dezvăluie fața necunoscută a lui Bebe Cotimanis

GSP.RO Moment incredibil la Arad! Soția lui Tolea Ciumac, pusă la podea » S-a certat cu „Rambo”, iar lucrurile au fost la un pas să degenereze