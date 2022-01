Mihai Petre și Elwira formează un cuplu sudat, iar participarea la „Asia Express” i-a unit și mai mult. Cei doi au reușit să formeze echipa perfectă și au câștigat marele premiu de la Antena 1. După mai multe provocări, dar și mici neînțelegeri pe parcursul competiției, aceștia își declarau mereu iubirea.

Recent, în cadrul unui interviu pentru revista VIVA!, Elwira a mărturisit că și-a dorit să aibă trei copii, însă crede că timpul nu mai este în favoarea ei. Cuplul are două fetițe minunate, care sunt extrem de iubite.

„Cu foarte mulți ani în urmă, eu îmi doream trei copii, dar cumva lucrurile s-au dilatat în timp. Mi-ar plăcea să mai avem, dar eu sunt foarte conștientă că timpul nu este în favoarea noastră. Mie mi-ar plăcea să fim cât mai mult timp lângă fetele noastre, iar dacă se întâmplă, ceea ce nu excludem, un nou membru în familie este binevenit! Dar, cu toate astea, suntem conștienți și de realitate”, a spus Elwira.

Mihai Petre recunoaște că de când a devenit tată s-a schimbat complet. Dansatorul mărturisește că se simte mult mai puternic și simte o iubire ce nu poate fi descrisă în cuvinte.

„Venirea pe lume a copiilor m-a schimbat la modul absolut. Mă simt deopotrivă mai puternic şi mai vulnerabil, şi îmi place acest lucru. Pe lângă faptul că simt o iubire intensă şi necondiționată, motivația mea de a face lucruri şi de a mă trezi în fiecare dimineaţă este mult mai puternică. Copiii sunt o binecuvântare!”, a declarat Mihai Petre pentru sursa mai sus-menționată.

Cum au fost așteptați acasă de cele două fetițe

În cadrul aceluiași interviu, cei doi au povestit cum au fost așteptați acasă de către cele două fetițe, după ce au fost plecați o lună la „Asia Express”. Micuțele și-au așteptat părinții cu confetti și multă voie bună.

„Ne-am întors noaptea, iar atunci când am intrat în casă ne-au primit cu confetti, surprize și voie bună. Țin minte că m-am așezat în genunchi în fața lor. Le ascultam și le priveam, mă miram de cât de mari s-au făcut și cât de mult s-au schimbat. Totul părea schimbat, inclusiv vocea, iar o mamă este atentă și la cele mai mici detalii și observă imediat. După ce am revenit, am stat cât mai mult timp împreună. În prima zi nu am ieșit din casă, am stat toți patru în canapea, cuibăriți, la grămadă. Fix asta ne-am dorit să facem”, a povestit Elwira.

