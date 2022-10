Elwira Petre, dezvăluiri despre căsătoria cu Mihai Petre: „Nu a fost dragoste la prima vedere!”. Ce o exasperează după mutarea în România

Elwira Petre, 40 de ani, este o femeie frumoasă, foarte simplă, se recomandă minimalistă, preferă să aibă mașina plină de zgârieturi, spre amuzamentul soțului și nu acceptă fițele. Multiplă campioană la dans sportiv, cunoscută inițial prin prisma relației și căsătoriei cu Mihai Petre, 43 de ani, apoi prin participarea la diverse show-uri TV, s-a născut într-un oraș mic din Polonia, chiar lângă Marea Baltică, Koszalin.

Ar vrea să meargă la cules de ciuperci

Invitată „La cină cu Ionela Năstase”, la Digi 24, Elwira a depănat amintiri din primii ani de viață. „Când eram mică, mergeam cu părinții mei să culeg ciuperci. Părinții m-au învățat cum să le aleg, în pădure. Acolo, în Polonia, știam foarte bine pădurile. Părinții mei fac asta și acum, cu un cerc de prieteni, vin cu coșurile pline de ciuperci. Aș fi vrut și eu cu copiii mei, dar nu știu pădurile de aici”, a mărturisit Elwira.

„N-am avut ochi unul pentru celălalt la început”

Femeia a dezvăluit și povestea unei iubiri, care a debutattot în pași de dans și care avea să se materializeze cu un mariaj început în 2008. „Pe Mihai l-am cunoscut în Republica Moldova, amândoi eram în căutare de parteneri. Antrenorul meu mi-a povestit de un băiat care caută parteneră de dans. Tata nu a fost de acord absolut deloc. Aveam 18 ani împliniți. Am dat o probă în Moldova, două zile, am dansat de dimineața până seara. A rămas să ne auzim la un telefon. Erau telefoanele fixe. Și nici nu am ajuns bine în orașul din care am plecat, că Mihai m-a sunat și mi-a zis că el vine în Polonia, că trebuie să ne pregătim pentru următorul campionat. Am zis OK. Și a venit în Polonia”, a rememorat doamna Petre.

Recomandări REPORTAJ. Oamenii din sate și comune se roagă la Dumnezeu să nu vină o iarnă grea: „O să stăm la lumânare, cu scumpirile astea. Ne-au dat peste cap”

Poloneza este de o sinceritate debordantă: „Nu a fost dragoste la prima vedere! Chiar nu. Era o dragoste care avea nevoie de timp, s-a întâmplat în timp, am avut nevoie să ne cunoaștem unul pe celălalt. Eram atât de preocupați de dans, încât n-am avut ochi unul pentru celălalt. Abia după primele concursuri mai importante ne-am relaxat și ne-am privit ca oameni, nu ca parteneri de dans. Și-a fost fain. Am avut timp să ne cunoaștem, dacă principiile sunt aceleași, dacă drumurile ne pot duce împreună”.

„Eram ofticată că m-a călcat de multe ori”

Pe un ton amuzant, Elwira a dat detalii de la nunta de acum 14 ani: „Am zis «da» în engleză. O mare perioadă de timp n-am știut limba română, nici acum nu cred că vorbesc total corect. M-a cerut în căsătorie în limba engleză. M-a cerut de soție într-un loc în care dansam mult. Atât pot spune. Ce-am dansat la nuntă? Eram ofticată fiindcă în acel dans m-a călcat de foarte multe ori, din cauza rochiei, din cauza emoțiilor. A fost dificil, am avut emoții mari, a fost un vals”.

La o petrecere, pe marginea piscinei

Recomandări Diferența dintre „acoperiții” americanilor din presă și descoperiții noștri. Sau de ce mă simt în Rusia când dau drumul la TV

„Acasă e aici, unde sunt copiii”

Cei doi au împreună două fete, Catinca, 9 ani, și Ari, 4 ani. „Îmi iubesc țara foarte mult. Îmi lipseau lucrurile mărunte, la început. Dar mi-a plăcut felul în care am fost primită de români. Toată familia lui Mihai nu m-a lăsat niciodată să mă simt străină. De aceea mă simt bine aici. Acum, acasă e aici, fiindcă, atunci când ai copii, totul se schimbă, casa pentru tine este unde-ți sunt copiii. Și-acum îmi lipsește mâncarea, gen varza acră de acolo, care are alt gust decât aici. În Polonia merg o dată pe an, ori vara, ori de Crăciun. Sau vin ei aici, ori unul, ori celălalt. De obicei vine mama să mă ajute cu fetele”, a mai spus vedeta.

Diferența dintre polonezi și români

Elwira și Mihai Petre au împreună o școală de dans, marea lor pasiune, dar și cariera comună. „Dans poți să faci oriunde. Și-n tramvai, când auzi muzica… Sunt oameni care, la volan, mai cântă, mai dansează… Văd diferența asta între polonezi și români. Noi suntem mult mai reci, mult mai calculați, mult mai așezați. Românii încă au spiritul ăsta latin și foarte călduros. Simt ritmul foarte bine. Mulți români dansează extraordinar de bine. În fiecare an, sala de dans e tot mai plină. Și e fain. Îți faci prieteni, facem petreceri împreună, am dansat tango pe Calea Victoriei. Românii au spiritul latin, să profite de el”, i-a transmis Elwira Ionelei Năstase.

Recomandări INTERVIU. Otrăvit în avion, disidentul rus Dmitri Bîkov crede că „regimul mai are între una și cinci luni la dispoziție. Putin nu va felicita țara de Anul Nou”

De atâția ani printre noi, soția lui Mihai Petre i-a descifrat pe români: „Nu-mi place dezorganizarea și vorba asta: Lasă că merge și-așa! Mai e o chestie, dar n-o vezi la toți românii, e moda asta, să ai supermașină șmecheră, plus haine de firmă, un fel de show-off, înainte de a avea o casă a ta”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Playtech.ro Pleacă de la Vocea! Tocmai a dat vestea BOMBĂ. Stupoare pentru fanii emisiunii

Viva.ro Sergiu Nicolaescu era mai mare decât ea cu 47 de ani, iar la înmormântare ea a fost criticată și numită Văduva Albă. Cum arată acum Dana Nicolaescu, văduva regizorului

Observatornews.ro Mugur şi-a transformat hobby-ul în business și acum scoate bani frumoși. Toți mai mulți români îi trec pragul

Știrileprotv.ro Românii care folosesc fose riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Ce trebuie să facă până la sfârșitul lunii octombrie

FANATIK.RO Un soț gelos a montat camere în casă pentru a-și spiona soția. Descoperire șocantă, a fost chemată poliția

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2022. Berbecii au ocazia de a se detașa în mod real de orice problemă stresantă și de a se ocupa de ceea ce le face plăcere

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm