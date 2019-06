VIDEO | Emil Rengle fură meserie de la Loredana. O urmărește la repetițiile pentru spectacolul «We will rock you». «O privesc ca pe o școală pentru care nu am plătit»

Emil Rengle alături de Loredana

Oportunitatea pe care regizorul Răzvan Maziliu i-a oferit-o lui Rengle îl va marca pe câștigătorul de la „Românii au talent”, mult timp de acum înainte.

„E un vis împlinit. Eu aveam foarte puțini ani când mă uitam la Loredana și o priveam ca pe o divă care într-adevăr a revoluționat de-a lungul anilor, de-atâtea ori, lucruri în showbiz. Prin ținute, muzică, tot ceea ce reprezintă ea. Când mă aflu la repetiții și pe scenă fur foarte mult. Efectiv mă uit la ea și fur meserie. Tot ce face, cum se mișcă, cum se încălzește. Eu privesc ca pe o școală pentru care nu am plătit. Este ceva pentru care eu sunt foarte recunoscător și mă bucur mult că Răzvan Maziliu a avut încredere în mine și că a avut curaj să mă pună acolo pe tocuri, excentric, așa cum sunt eu”, ne-a declarat Emil, care susține că atât timp cât vor lucra împreună va încerca să învețe cât mai multe lucruri de la artistă.

Este o onoare pentru dansator să fie pe aceeași scenă cu Loredana

«Și Loredana are emoții, dar nu vrea să zică»

Chiar dacă pentru acest proiect emoțiile lui Rengle erau duble, o dată pentru că apărea într-un musical de excepție, pe muzica faimoasei trupe Queen, dar și pentru că dansa cu Loredana, tânărul s-a îmbărbătat atunci când a văzut că și Loredana are aceelași trăiri, deși scena pentru ea este ca o a doua casă.

Cei doi fac parte din distribuția musicalului „We Will Rock You”

„Emoțiile înainte să intri pe scenă sunt foarte sănătoase. Oamenii simt și în momentul în care ești pe scenă e ca în relație: 1+1=3. Ești tu pe scenă, publicul și energia dintre voi doi și dacă nu ar fi emoții atunci nu am mai transmite atât de mult. Am avut emoții de fiecare dată și o să mai am, nu cred că or să treacă vreodată. Chiar și lângă Loredana. Vrei să-ți zic ceva? Eu cred că și Loredana are emoții, dar nu vrea să zică. Chiar sunt convins. Uite, mi-a și venit o imagine în care am văzut-o și am zis că are și ea emoții și mi-am zis că pot să stau liniștit”, ne-a mai spus Rengle.

VIDEO: Grigore Alexandru

Nota 3! Profesoara Daniela Pârjol povestește cum doi copii săraci din Vrancea ”au primit la finalul anului 3, exact nota care trebuia ca să rămână repetenți, pentru ca școala să fie sigură ca va crește la anul numărul de clase, norma și banii”!



Citește mai multe despre Emil Rengle pe Libertatea.