La scurt timp după ce Asia Express 2025 a debutat la Antena 1, Libertatea a stat de vorbă cu Emil Rengle, pentru a afla, din punctul lui de vedere, cum va fi primit de către public acest nou sezon al show-ului.

Emil Rengle nu are nimic de ascuns

„Păi Raluca Bădulescu și cu mine deja suntem cei mai hate-uiți pe online. Eu mi-am atins scopul, adică rolul meu în această emisiune a fost atins! Comentarii există, share-uri există, rating există. Nu cred că o să mai fiu atât de șerpișor ca la PRO TV, pentru că că acolo eram pe supraviețuire. N-am emoții, pentru că m-am obișnuit cu totul. Nu e ca și cum la mine e ceva sau ascund ceva. N-am nimic de ascuns”, a spus Emil Rengle în exclusivitate pentru Libertatea.

L-am rugat pe celebrul dansator să ne spună și dacă Asia Express i s-a părut cea mai grea competiție la care a participat, ținând cont că în trecut el a putut fi văzut și în emisiuni precum Survivor sau Ferma.

„Nu! Să supraviețuiesc a fost cel mai greu. Dar cred că și aici mi-ar fi fost greu dacă nu l-aș fi avut pe Alejandro Fernandez. Alejandro este un om minunat și eu cred că va fi revelația emisiunii. De cât de bun este, cât de special este, cât de iubit este, cât de mult oferă… Și nu doar mie, ci și celor din jur. Și eu realmente cred că el a schimbat mult energia grupului, a emisiunii, prin faptul că a fost prezent și că e el cum e”, a adăugat Emil Rengle.

Dansatorul lucrează la mai multe show-uri pentru artiști internaționali

Concurentul de la Asia Express 2025 ne-a dezvăluit și ce planuri are pentru următoarele luni, afirmând că urmează să locuiască atât în România, cât și în Dubai, deoarece îi ajută pe mai mulți artiști internaționali să pună în scenă show-uri grandioase.

„Vara aceasta a fost plină de proiecte de dans, mai ales la festivaluri. Și am reușit să pun pe scenă mai multe show-uri pentru artiști internaționali la festivalurile care au avut loc la noi în țară. Urmează acum să fac același lucru în următoarea perioadă în Dubai. Deci în următoarele câteva luni o să fiu cu un picior aici, cu un picior acolo. Pentru că zilele de difuzare de «Asia Express» bineînțeles că sunt deja blocate în calendar, pe canapea, cu popcorn și nachos”, a încheiat Emil Rengle interviul pentru Libertatea.

