Dansatorul a fost în conflict cu mai mulți concurenți din echipa sa, însă el nu s-a lăsat afectat de acest lucru și s-a concentrat la joc. După ce a fost eliminat de la „Survivor România”, Emil Rengle a mai stat câteva zile în Republica Dominicană și a răspuns întrebărilor pe care fanii i le-au pus pe Instagram.

Fostul concurent din echipa Faimoșilor a mărturisit că cine vrea să câștige „Survivor România” nu trebuie să-i urmeze exemplul.

„Dacă vrei să câștigi Survivor România… primul lucru este să nu faci ceea ce am făcut eu. Învață din greșelile mele, la fel cum învăț și eu. Am citit și eu presa… Și m-ați vrut acasă… Asta doar pentru că am reușit eu să-i manipulez pe toți acei oameni adulți, trecuți prin viață, cu multă experiență”, a spus Emil Rengle.

După ce a ieșit din concurs, dansatorul s-a răsfățat cu preparate delicioase. De asemenea, el a mărturisit că i-au dat lacrimile atunci când a primit mâncare. Emil Rengle a plecat din Republica Dominicană în urmă cu câteva ore și va ajunge în România în această noapte.

„Am mâncat foarte multă ciocolată, panificație. Duminică noapte ajung în România”, a mai spus dansatorul.

Când a părăsit competiția, Laura Giurcanu i-a spus că nu mai vrea să prietenă cu el, însă Emil Rengle susține că a fost o strategie pe care concurenta a adoptat-o pentru a rămâne la „Survivor România”. „Nu sunt supărat nici pe Laura și nici pe TJ. Momentan a fost cea mai bună strategie pentru ei ca să rămână în concurs, pentru că e bine să fii prieten cu cine e în concurs, nu cu cine pleacă”, a spus acesta pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Mesajul lui Emil Rengle după „Survivor România”

Emil Rengle a fost eliminat de la „Survivor România”, după ce a fost acuzat de colegi de falsitate și de manipulare. Publicul nu l-a mai susținut și a fost trimis acasă.

„Survivor, wow ce aventură a fost! Cu bune și rele, am învățat atât de multe din această experiență, iar azi mă simt motivat și recunoscător. Zilele acestea tot ce am făcut a fost să mănânc, în special patiserie și dulciuri, și să dorm… în pat!♥️ Încă este ireal că am o pernă sub cap și nu un ghiozdan. Duminică seară ajung în România și aștept cu nerăbdare să mă reconectez cu voi toți”, a transmis Emil Rengle.

GSP.RO Mircea Lucescu demontează un fake news legat de războiul din Ucraina: „Nu e adevărat! V-am spus!”

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație în război! HALUCINANT ce se întâmplă cu armata lui Putin

Observatornews.ro Stare de alertă la Cernăuţi: Nu se mai iese după ora 10. Civilii au cerut drept de armă ca să-şi apere pământul de ruşi

HOROSCOP Horoscop 6 martie 2022. Taurii sunt în elementul lor, ceea ce îi simulează să-și arate bunăvoința și să dea o mână de ajutor

Știrileprotv.ro Strategia Occidentului. Ce metodă au găsit americanii și europenii să-l dea jos pe Putin

Telekomsport Primul nume URIAŞ care a picat în război. Oligarhul rus cu o avere exorbitantă, nimicit de Vladimir Putin

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă