De Daria Maria Diaconu,

Vedeta a mărturisit că i se cere insistent să filme scene care includ nuditate pentru proiecte pe care le-a primit după încheierea serialului. Ea a declarat că a respins toate ofertele producătorilor care nu respectă limitele impuse de ea.

„Știu mult mai bine ce mă simt bine să fac și ce mi se pare în regulă”, a declarat Emilia Clarke, potrivit Mediafax.

„M-am mai certat și înainte pe platoul de filmare, când am zis: „nu, cearșeaful rămâne sus”, ca să mi se zică: „vrei să-ți dezamăgești fanii de la Game of Thrones…”. (…) Cred că am văzut destule ca să știu de ce e de fapt nevoie”, a mai spus vedeta.

Emilia Clarke este o actriță britanică născută în anul 1986, care a devenit cunoscută după ce a interpretat rolul Daenerys Targaryen în seria „Game of Thrones” (Urzeala Tronurilor).

FOTO: Hepta

