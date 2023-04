Emilian de la “Te cunosc de undeva!” și fosta parteneră au rămas în relații amiabile, așa cum este normal să se întâmple

„Nu, nu mai este. Mănânc dulce ca să mă îndulcesc, că viața e amară. Glumesc. Da, sunt singur, ce să spun mai mult de atât, asta este. Oamenii vin în viața ta, pleacă din viața ta, important este să rămâi cu ceva, cu învățături, cu lucruri bune și amintiri frumoase. Asta s-a întâmplat. Este OK, nu de foarte mult timp. (n.r. s-a produs despărțirea) Am rămas în relații OK, cum e normal să fie. Nu mai vreau să mai caut acum pe cineva”, a declarat Emilian pentru Ego.

„Nu mai vreau să mai caut acum pe cineva, obligatoriu. Dacă este să fie, bine, dacă nu este să fie, să nu fie. Am făcut de multe ori greșeala asta, să încerc să îmi umplu golul singurătății cu cineva în loc să trăiesc bine cu mine. Cumva, la asta lucrez acum”, a mai adăugat el.

Emilian nu a vrut să dea prea multe detalii despre despărțire, preferând să rămână discret atunci când vine vorba despre viața personală.

„Nu vreau să dau foarte multe detalii din casă, acestea sunt niște lucruri intime și nu cred că privește pe nimeni motivul despărțirii. În mare parte, cred că lucrurile se întâmplă când este să se întâmple. În momentul în care se întâmplă, indiferent de rezultat, că alegi să continui o relație, să te desparți de omul respectiv sau să începi o relație, înseamnă că asta trebuie să se întâmple în viața ta pentru a învăța niște chestii.

Dacă începi o relație, începi să te bucuri, să fii fericit, să apreciezi mai mult un om. Când te desparți, înveți din lucrurile pe care le-ai făcut greșit, așa cum mi se întâmplă mie acum și cum probabil i se întâmplă oricărui om care iese dintr-o relație pentru că fiecare parte are de învățat. Cred că fiecare lucru care se întâmplă în viața asta are un scop definitv, dat de undeva de Sus. Că îi zicem destin, că îi zicem Dumnezeu, este cum vreți voi”, a spus artistul pentru sursa citată.

