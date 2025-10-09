Într-un interviu acordat pentru Click!, tânărul a vorbit deschis despre problemele financiare cu care se confruntă și despre dorința sa de a participa la una dintre cele mai populare emisiuni TV din România – Asia Express.

„Da, aș avea nevoie, cât mai curând, de 250 de euro, pentru garsoniera din București. Lunar trebuie să fac, din postările mele, peste 500 de euro, ca să acopăr facturile și să-mi rămână ceva bani și pentru mâncare. Nu am pretenția de o viață luxoasă. Să plătesc chiria, să mănânc ceva și să-mi iau o hăinuță, asta mă face fericit”, a declarat David Pușcaș pentru Click!

David Pușcaș se visează pe micile ecrane

Acesta spune că visul său este să ajungă din nou pe micile ecrane, de data aceasta într-un format de aventură extrem. „Aș vrea să joc într-un serial TV, dar mai ales să particip la concursul Asia Express, de la Antena 1. Dar n-am cu cine să fac echipă. Visul meu era să merg cu mama, dar ea refuză banii pe care i-ar primi, căci mă urăște”, a spus David cu sinceritate.

Tânărul mărturisește că ar face orice pentru a-și îndeplini visul și pentru a-și asigura un trai decent. „Mai există varianta de a face echipă cu altcineva, cu cineva mișto din showbiz. Mănânc și viermi, numai să câștig și să-mi cumpăr și eu o casă. Premiul e de vreo 30.000 de euro, plus banii din participare, de zeci de mii de euro. Din păcate, televiziunile, chiar și cele mari, sunt trusturi cu ușile închise, nu prea se mai fac castinguri. Un rol de actor m-ar prinde, am talent!”, a completat el.

Recomandări Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

În același interviu, David a vorbit și despre trecutul său, dar și despre dorința de a-și cunoaște originile. „Pe mine Luminița și Marcel m-au înfiat când eram foarte mic. Nu-mi cunosc părinții biologici, nu știu cine sunt. Am încercat să îi caut, să îi întâlnesc, mi-ar fi plăcut, dar până în prezent nu am reușit”, a mai spus el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Luminița Anghel ar putea fi dată în judecată de fiul adoptiv

Recent, David Pușcaș a dat de înțeles că o va chema la tribunal pe mama lui adoptivă și că vrea să obțină de la aceasta o locuință în care să trăiască. „Eu la tribunal o să spun tot. O să spun tot prin ce am trecut, câte nedreptăți mi s-au făcut, prin ce pericole m-a băgat această situație.

Și am să spun, da. Am dreptul la căsuța mea cerească și sfântă. Atâta timp cât și-au bătut joc de viața mea, lucrul pe care nu mi-l poate lua nimeni este căsuța mea. Am dreptul la acoperișul meu, să știu că nu mă dă nimeni afară din casă. Este dreptul meu”, a spus David Pușcaș, potrivit Cancan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE