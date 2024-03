Emma Stone a câștigat statueta pentru „cea mai bună actriță”, devenind astfel a opta actriță premiată cu două trofee Oscar până la vârsta de 35 de ani. După ce ea a obținut primul său Oscar pentru prestația din „La La Land” în anul 2017, vedeta este a opta actriță cu două statuete de aur până în 35 de ani, la fel ca Meryl Streep, Jodie Foster, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Luise Rainer, Olivia de Havilland şi Hilary Swank.

Emma Stone a suferit un accident vestimentar în timp ce primea premiul pentru „cea mai bună actriță” la cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei, în noaptea de duminică spre luni, făcând referire la partea din spate a rochiei sale fără bretele. Rochia a fost semnată de Louis Vuitton.

„Rochia mea este ruptă; cred că s-a întâmplat în timpul piesei «I’m just Ken»”, a spus ea publicului, referindu-se la interpretarea lui Ryan Gosling a hitului său „Barbie”, care avusese loc mai devreme în timpul evenimentului.

„Noaptea trecută am intrat în panică, așa cum puteți vedea că se întâmplă foarte des, că poate se poate întâmpla așa ceva”, a adăugat ea înainte de a se lansa într-un discurs emoționant de acceptare a premiului.

Emma Stone a avertizat, de asemenea, publicul că vocea ei este „un pic pierdută” – ceea ce ar fi putut fi rezultatul faptului că a țipat pe versurile „And so am I!”, după ce Gosling i-a pasat microfonul.

Emma Stone a purtat o rochie Louis Vuitton la premiile Oscar 2024

Înainte de defecțiunea fermoarului, Emma Stone, care a câștigat premiul pentru „cea mai bună actriță” pentru rolul Bella Baxter din „Poor Things”, a întors capetele pe covorul roșu cu look-ul ei de la Oscaruri.

Înaintea incidentului cu fermoarul, Emma Stone a ajuns pe covorul roșu în rochia sa verde mentă. Potrivit corespondentului „E! News”, Zanna Roberts Rassi, stilistul actriței, Petra Flannery, a declarat că această culoare a fost un omagiu adus „temei sorbetului” observată nu doar în„Poor Things”, ci și în look-urile vedetei atât la Globurile de Aur, cât și la Premiile SAG de la începutul acestui an.

Actrița, în vârstă de 35 de ani, și-a completat look-ul cu un colier cu diamante galbene de 30 de carate și mai multe inele de la Louis Vuitton High Jewelry, legându-și părul într-o coadă elegantă.

Din fericire, bijuteria scumpă a vedetei – un colier cu diamante galbene de 30 de carate – a rămas la locul ei pe toată durata accidentului vestimentar.

După ce și-a ținut discursul, vedeta a avertizat încă o dată publicul: „nu vă uitați la spatele rochiei mele”, în timp ce cobora de pe scenă.

Emma Stone nu a fost singura care a avut probleme cu ținuta la gala de premiere din acest an, John Cena a ieșit pe scenă complet dezbrăcat – în mod ironic, în timp ce prezenta premiul pentru „cele mai bune costume” pentru filmul „Poor Things” din anul 2023.

Emma Stone a concurat pentru titlul de Cea mai bună actriță în rol principal cu Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon”), Carey Mulligan („Maestro”), Annette Bening („Nyad”) și Sandra Hüller („Anatomy of a Fall”).

FOTO: Hepta, Profimedia, captură video

