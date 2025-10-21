Eric Schmidt, în vârstă de 70 de ani, se confruntă cu acuzații grave din partea fostei sale amante, Michelle Ritter, în vârstă de 31 de ani. Potrivit Page Six, Ritter a depus documente la tribunal în decembrie 2024, cerând un ordin de restricție împotriva lui Schmidt pentru presupuse acte de hărțuire și abuz.

Idila lui Eric Schmidt și acuzațiile grave la adresa lui

Michelle Ritter, o absolventă a Facultății de Drept de la Columbia, a început o relație cu Schmidt în 2021. Miliardarul a investit 100 de milioane de dolari în start-upul ei de inteligență artificială, Steel Perlot. Cu toate acestea, relația lor s-ar fi încheiat în mai 2024.

În documentele depuse la tribunal, Ritter a adus acuzații șocante împotriva lui Schmidt. Ea susține că acesta și-a folosit cunoștințele tehnice pentru a o bloca de pe site-ul propriei companii și a o supune unui „sistem absolut de supraveghere digitală”.

„Literalmente nu pot avea o convorbire telefonică privată sau trimite un e-mail privat fără supraveghere”, a declarat Ritter în plângerea sa. Ea a mai adăugat: „Fostul meu partener este extraordinar de puternic și capabil și a folosit toate mijloacele pentru a mă împiedica să am acces la date securizate, dispozitive, finanțe sau afaceri, sau pur și simplu să-mi trăiesc viața în pace”.

Ritter a solicitat inițial protecție din partea instanței pentru câinele ei, un ciobănesc german pe nume Henry, precum și acces la conacul lui Schmidt din Bel-Air, unde locuise anterior. De asemenea, ea a acuzat că Schmidt i-a cerut să semneze „un ordin de interdicție privind orice acuzație de agresiune sexuală sau hărțuire și să semneze o declarație în mod conștient falsă că astfel de acuzații nu s-au întâmplat niciodată”.

Avocații lui Schmidt au respins acuzațiile lui Ritter, numindu-le „în mod demonstrabil false” și „un abuz flagrant al sistemului judiciar”. Ulterior, Ritter și-a retras cererea de ordin de restricție temporar pe 6 ianuarie, după ce a declarat că ea și Schmidt au ajuns la un nou acord. Cu toate acestea, ea susține acum că Schmidt nu a respectat acest acord.

Eric Schmidt și soția Wendy Schmidt, alături de care are un mariaj deschis. Foto: Profimedia

Implicații financiare

Michelle Ritter afirmă că Schmidt încearcă să „câștige prin epuizare economică și de resurse”, susținând că nu își poate permite să plătească o taxă de instanță de 75.000 de dolari într-o procedură de arbitraj în curs. O audiere a fost programată pentru 4 decembrie la Los Angeles.

Atât avocatul lui Ritter, cât și un purtător de cuvânt al lui Schmidt au refuzat să comenteze.

