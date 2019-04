Una dintre cele mai spectaculoase fugi din România comunistă l-a avut ca protagonist pe Erlend Krauser de la Phoenix, care a trecut granița ascuns într-o boxă de sunet, în 1977. La 42 de ani de la această aventură incredibilă, chitaristul originar din Timișoara s-a întors acasă, cu planul de-a rămâne.

Erlend Krauser n-a fost singurul care a ieșit atunci ”pe nașpa” din țară, ascuns într-o boxă; colegi de suferință i-au fost Josef Kappl și Ovidiu Lipan ”Țăndărică” – și ei au fost ”îndesați” de Nicu Covaci tot în boxe și au suportat un drum lung astfel contorsionați, de dragul libertății.

E însă singurul Phoenix care nu a mai revenit în România după 1989. Și singurul care a cunoscut succesul în Occident – motiv pentru care n-a simțit nevoia să revină aici.

Krauser a activat, în anii ʼ80, în formațiile Lake (alături de Josef Kappl), Goombay Dance Band, Taco, Ricky Shayne și Roter Mund. Consacrarea pe piața muzicală vestică a venit după 1992, când a colindat lumea cu una dintre marile orchestre din Germania, condusă de jazzmanul de legendă James Last.

Chitarist în James Last Orchestra timp de 23 de ani, timișoreanul Erlend Krauser a susținut mii de spectacole, multe de gală, pe arene celebre, precum Royal Albert Hall din Londra.

«Mi-am cam terminat treaba în Vest»

Activitatea sa în trupa sus-amintită s-a încheiat la moartea marelui muzician, în urmă cu patru ani. De atunci, s-a concentrat asupra carierei – a scos șapte albume – și asupra revenirii acasă.

”Alături de James Last Orchestra am cântat în cele mai prestigioase arene ale Europei, ale lumii. Mi-am cam terminat treaba în Vest. James Last a murit, eu în Hamburg nu mai am nici o treabă, nici mari prieteni ori oameni pe care vreau să-i păstrez, sunt singur”, ne-a mărturisit muzicianul.

Primul turneu prin România

Profesor de chitară, Krauser are acum 60 de ani și o tonă de emoții, pentru că sunt 42 de ani de când n-a mai venit acasă. În plus, revenirea aceasta nu e o simplă vizită; luna aceasta va pleca în primul său turneu solo prin România, o serie de concerte cu propriul proiect de chitară electrică. În acest weekend, sâmbătă, cântă în orașul natal, Timișoara, iar săptămâna viitoare va veni la București.

