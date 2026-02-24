Ertan Saban aduce pe micul ecran un personaj cu o construcție profund umană, diferită de rolurile dure care l-au consacrat până acum, iar această schimbare de registru devine cu atât mai interesantă, cu cât, înainte de acest proiect, s-a remarcat pe plan internațional printr-o interpretare cu totul specială a lui Vlad Țepeș, una dintre cele mai temute și controversate figuri istorice, în celebra producție „Mehmed: Sultanul Cuceritor”.

În producția „O nouă șansă”, Ertan Saban îl interpretează pe Sadi Payasli, un fost deținut care încearcă să-și reconstruiască viața și să-și răscumpere greșelile trecutului prin educație și empatie.

Devenit profesor de geografie, Sadi Payasli crede cu tărie în puterea schimbării și în rolul profund al educației, asumându-și misiunea de a fi nu doar profesor, ci și un adevărat mentor. Echilibrat și atent la oamenii din jur, el se implică profund în viețile elevilor săi, încercând să le ofere șansa pe care el însuși o caută.

Modul cald și empatic în care îl interpretează pe Sadi Payasli contrastează puternic cu interpretarea lui Vlad Țepeș realizată de Ertan Saban în serialul istoric „Mehmed: Sultanul Cuceritor”. În acest rol, actorul îl aduce pe ecran pe unul dintre cei mai temuti și controversați domnitori ai Țării Românești, prezentat nu doar ca o figură istorică puternică, ci și ca un om format în interiorul palatului otoman, crescut și educat alături de sultanul Mehmed.

Deși aceste roluri se află la poli opuși și sunt extrem de diferite, Vlad Țepeș și Sadi Payasli împărtășesc, paradoxal, aceeași intensitate emoțională, ambele personaje fiind construite cu atenție la detalii, ceea ce evidențiază versatilitatea lui Ertan Saban, capabil să transmită atât compasiune, cât și cruzime în roluri aflate la extreme morale, dar unite prin aceeași încărcătură emoțională.

Sadi Payasli este dominat de dorința de a reconstrui vieți și a oferi șanse, în timp ce personajul Vlad Țepeș este prins într-o luptă interioară cu propriul destin și cu umbrele trecutului.

Ertan Saban aduce la viață personaje extrem de diverse, care au cucerit milioane de oameni. Iar acum, el poate fi văzut în România într-un rol plin de profunzime și emoție în serialul „O nouă șansă”, difuzat în fiecare luni și marți, de la ora 20.00, de Kanal D.

