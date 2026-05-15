Eva Herzigova, acum în vârstă de 53 de ani, locuiește de ani de zile la Torino cu Gregor Marsiaj și cei trei fii ai lor, George, Philipe și Edward. Zvonuri au circulat despre o posibilă nuntă în Italia în 2017, după ce Daily Mail a promovat logodna.

Cu toate acestea, evenimentul a rămas doar o ipoteză și nu s-a materializat niciodată. Acum însă, publicarea anunțurilor de nuntă pe avizierul primăriei schimbă totul: Eva Herzigova și Gregor Marsiaj au decis cu adevărat să se căsătorească, potrivit oggi.it.



În anii 1990, Eva Herzigova a devenit o icoană internațională datorită aparițiilor sale pe podium și a celebrei campanii Wonderbra „Hello Boys”, care a rămas în imaginarul colectiv. Modelul ceh, italiancă naturalizată, a lucrat alături de cele mai mari supermodele ale generației sale și chiar a apărut la Festivalul de Muzică de la Sanremo din 1998 alături de Raimondo Vianello și Veronica Pivetti.

În ultimii ani însă, viața ei s-a schimbat radical. După ce a locuit între Londra și alte capitale europene, modelul a ales Torino, locul în care și-ar putea construi o viață mai privată alături de familia sa.



Gregor Marsiaj, în vârstă de 49 de ani, aparține unei cunoscute familii antreprenoriale din Torino. Este fiul lui Giorgio Marsiaj, fondatorul Sabelt, o companie specializată în producția de scaune sport și sisteme de siguranță pentru vehicule de curse. De-a lungul anilor, partenerul vedetei a păstrat discreția și a stat departe de lumina reflectoarelor.

