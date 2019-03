Eva, în vârstă de 10 ani, a fost la un pas să pună mâna pe marele premiu, de 500.000 de coroane suedeze, aproximativ 50.000 de euro.

Ea a ajuns printre ultimii trei finaliști, însă trofeul „Suedezii au talent” a fost câștigat de Micke Holm, un alt cântăreț, care a ajuns în finala tot cu un golden buzzer, la fel ca și Eva.

Pentru marele moment, Eva a interpretat melodia „Shallow”, care a dominat clasamentele muzicale în ultimele luni.

Înainte de marea finală, tatăl ei a declarat, pentru Libertatea, că presiunea este destul de mare, mai ales că este văzută ca una dintre favorite.

„O să fim alături de ea și le mulțumesc colegilor și șefilor noștri de la spital că de o perioadă bună suntem acasă și am avut timp să ne ocupăm de ultimele detalii. Din fericire toți colegii și șefii mei sunt fanii Evei și nu am avut probleme că am lipsit de la serviciu! Sper să fie bine și toată lumea să fie mândră de Eva”, a declarat Sorin Jumătate.

Eva Jumătate a ajuns în finala „Suedezii au talent” după ce a interpretat melodia „Never Enough”, din filmul „The Greatest Showman”, iar unul dintre jurați, cântăreața Bianca Wahlgren Ingrosso, care a început să plângă în timpul show-ului, i-a acordat acesteia „Golden Buzzer”.

