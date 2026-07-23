Pentru familia Măruță, Spania a devenit a doua casă, locul unde merg de fiecare dată când vor să se relaxeze. Anul acesta, chiar pe terasa casei lor, înconjurată de palmieri și soare, s-au adunat cu toții pentru a o sărbători pe Eva.

Din peisaj nu au lipsit un tort delicios de bezea cu fructe de pădure, baloanele colorate și, bineînțeles, simpaticul patruped al familiei, care a apărut în multe fotografii.

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Ce urări i-au făcut Andra și Cătălin Măruță sărbătoritei

Așa cum își obișnuiesc fanii, Andra și Cătălin Măruță au postat pe rețelele de socializare câteva fotografii și i-au făcut urări fiicei lor, Eva.

„La mulți ani, iubirea noastră! 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi.

Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat. La mulți ani, Eva! Te iubim mai mult decât pot spune cuvintele”.

Imaginile arată o atmosferă caldă de familie: fratele ei, David, a purtat un tricou sport, iar Andra și Cătălin au optat pentru haine albe, lejere, perfecte pentru o zi de vară. Sărbătorita a fost numai zâmbet în timp ce își ținea tortul și se pregătea să sufle în lumânări. Postarea dedicată Evei a strâns rapid mii de aprecieri și urări.

Foto: Instagram

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