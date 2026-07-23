Poveștile tinerilor din noul val: De la cabinetul mamei la a doua șansă pentru Medicină

Pentru mulți dintre candidații din acest an, alegerea Medicinei nu a fost o simplă opțiune pe o listă de facultăți, ci un vis cultivat ani la rând sau o bătălie câștigată prin perseverență.

Anisia Cornea din Cluj are 18 ani, a terminat liceul în această vară și își dorește să ajungă medic psihiatru. Deși mama ei este medic stomatolog, nu a existat nicio presiune din familie pentru Medicină. Ca să aibă și un plan de rezervă, Anisia a dat admiterea și la Psihologie la Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB), unde a și intrat, dar principala ei miză rămâne examenul de duminică de la UMF Cluj.

Anisia Cornea, candidată la Medicină la UMF Iuliu Hațieganu. Foto: arhiva personală

„Am vrut de la bun început la UMF Cluj. Mi se pare o universitate extrem de bine organizată, comparabilă sau chiar peste ,,Carol Davila” din București, iar la Cluj ai și avantajul că te poți transfera de la taxă la buget pe parcursul anilor, lucru care la București nu se mai poate. Merg la examen cu gândul că am o mică siguranță în spate având UBB-ul. Știu cât am muncit, iar dacă e să fie pentru mine, foarte bine. În ultimul timp, mă bate gândul și să profesez în străinătate, deoarece piața din țară pare destul de suprasaturată în anumite zone, dar voi vedea după specializare”, mărturisește Anisia Cornea.

Maria Cojocaru, o adolescentă din Constanța care abia a împlinit 18 ani, a crescut practic în cabinetul medical al mamei sale.

„Dacă ar fi să caut prin amintirile care m-au definit, m-aș întoarce în cabinetul mamei, unde o vedeam mereu alături de pacienți, ajutându-i. Mama nu i-a tratat ca pe niște pacienți, ci ca pe niște oameni. De mică m-a fascinat tot ce a făcut ea. Știu că e o facultate grea, dar îmi asum tot riscul. Este un sacrificiu, dar când faci ceva din plăcere, nu ajungi la epuizare”, explică Maria, care trece în clasa XII-a, dar e cu ochii pe admiterea de acum.

Mai are un an în față să se pregătească pentru Medicină. Deși e din Constanța, unde există facultate de Medicină, ea vizează centrele din București și Timișoara, fiind atrasă de dermatologie și medicină legală.

Maria Alexandra Cojocaru, liceeană, fiică de medic, se pregătește pentru Medicină. Foto: arhiva personală

Antonia Nicolae, o tânără din București, absolventă de profil Matematică-Informatică, deja studentă în anul I la Politehnică, dă la Medicină.

Anul trecut, Antonia a picat examenul la Medicină în Constanța și s-a înscris temporar la Politehnică, însă nu a renunțat nicio clipă la visul ei.

„Mi-a plăcut foarte tare ideea de a ajuta oamenii și mă simt determinată să muncesc în sistemul medical. Anul trecut a fost o experiență neplăcută pentru că am picat la Medicină, dar am zis că nu renunț. În medicină ai urcușuri și coborâșuri, iar asta te construiește. Astăzi am dat examen la facultatea de Medicină din la Galați, iar duminică dau din nou la Medicină la Constanța. Anul acesta mă simt mult mai pregătită și mai sigură pe mine”, spune Antonia.

Antonia Nicolae, studentă la Politehnică și candidată la Medicină. Foto: arhiva personală

Antonia a făcut pregătire cu Ariadna Maria Nițescu, medic rezident în anul I la Pneumoftiziologie și fostă absolventă de Medicină la Constanța. Ariadna a început să dea meditații la biologie din dorința de a fi un mentor tânăr și de a elimina „stigma profesorului în vârstă de care elevii se tem”: „Eu când am dat admiterea erau vreo 3,5 pe loc, iar acum concurența a crescut. Pasiunea mea pentru medicină a apărut în liceu, când bunica mea a fost foarte bolnavă și am îngrijit-o singură. Atunci s-a aprins dorința de a ajuta. Iar acum, din postura de rezident, îmi doresc să predau și să dau mai departe din ce am învățat”, explică dr. Ariadna Maria Nițescu.

Record istoric la UMF ,,Carol Davila”București: peste 3000 de candidați în plus față de anul trecut

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, cifrele din acest an au depășit orice așteptări. Nu mai puțin de 6.916 candidați s-au înscris pentru cele 1.947 de locuri scoase la concurs (1.291 la buget și 656 cu taxă). Este un salt uriaș față de anul 2025, când au fost 3.877 de candidați, și față de 2024 (4.204 candidați).

Bătălia cea mai dură se dă la Stomatologie (4,2 candidați pe un loc bugetat) și la Medicină Generală, unde 2.727 de tineri concurează pe 725 de locuri la buget. De asemenea, la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală (FMAM) s-au înregistrat 3.282 de candidați, admiterea făcându-se în premieră pe bază de dosar.

Pentru locurile cu taxă de la București, Senatul UMFCD a stabilit o taxă de 19.000 lei/an pentru Medicină și Stomatologie, 10.000 lei/an la Farmacie și 8.000 lei/an la FMAM. „Numărul record de candidați înscriși în acest an la concursul de admitere confirmă, încă o dată, încrederea de care se bucură instituția noastră și prestigiul academic construit prin performanță. Le doresc mult succes tuturor candidaților”, a declarat rectorul UMF „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Ministerul Educației: La Medicină, în general, a fost un aflux masiv de candidați în fiecare an

O ipoteză vehiculată în spațiul public a fost aceea că afluxul din acest an ar fi cauzat de suprapunerea a două generații rezultate din introducerea clasei pregătitoare în 2012. Datele transmise de Ministerul Educației nuanțează însă această idee.

Conform datelor oficiale, în 2026 s-a înregistrat o revenire semnificativă a numărului de absolvenți de liceu: 92.502 de candidați au promovat Bacalaureatul (după contestații), dintr-un total de 115.946 de înscriși. Spre comparație, anul 2025 a fost o excepție negativă, cu doar 75.664 de reușiți (cea mai mică promoție din ultimii ani).

Raport Bacalaureat de la Ministerul Educației

Surse din Ministerul Educației au explicat pentru Libertatea:

„Se poate observa că e un număr considerabil mai mare ca anul trecut, însă anul trecut a fost o excepție tradusă prin numărul de înscriși, cel mai mic în ultimii mulți ani, pentru că promoția a fost redusă ca urmare a numărului mic de copii din sistem. Dacă punem numărul din 2026 în context, vedem că e al treilea cel mai mare din 2014 încoace. De unde rezulta că afluxul se poate datora și acestui element, însă corelarea ar fi pur speculativă, fiindcă la Medicină în general a fost un aflux masiv de candidați în fiecare an.”

UMF ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca: Nu s-au încheiat înscrierile

La UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, procesul de înscriere s-a prelungit până în preziua examenului. Numărul de aplicații a depășit 2.300 pe cele 1.204 locuri totale (760 bugetate). Rectorul Universității de Medicină clujene, prof. dr. Anca Buzoianu, observă o schimbare importantă în orientarea noilor generații: „Spre bucuria noastră, numărul de candidați este semnificativ mai mare decât anul trecut. Dar interesul a crescut nu atât pentru Medicină Generală, unde lucrurile sunt relativ constante, ci pentru profesiile din domeniul sănătății mai scurte. De exemplu, la Asistență Medicală, Radiologie și Imagistică sau Tehnică Dentară, unde inserția pe piața muncii este foarte rapidă. Sunt în acest moment cele mai dorite specializări.”

Întrebată de Libertatea, dacă vom mai vedea vreodată concurențele-record de 10-20 de candidați pe un loc de pe vremuri, prof.dr. Anca Buzoianu este sceptică: „Nu vor mai veni acele vremuri. În primul rând pentru că a crescut oferta de locuri. În al doilea rând, generația actuală este mai pragmatică și se îndreaptă spre profesii unde se pot angaja și pot câștiga mai repede. Medicina presupune eforturi uriașe și studii foarte lungi – 6 ani de facultate plus 5-6 ani de rezidențiat. Vin doar cei care au într-adevăr chemare.”

La Cluj, taxa anuală pentru locurile cu taxă se menține la 14.000 lei/an pentru Medicină și Stomatologie, respectiv 10.000 lei/an la Farmacie.

La UMF ,,Grigore T. Popa” Iași sunt cu peste 300 de candidați mai mult ca anul trecut

Și la UMF „Grigore T. Popa” din Iași, interesul pentru domeniul medical rămâne ridicat. Rectorul universității, prof. dr. Viorel Scripcariu, confirmă o creștere constantă: „Stăm foarte bine. Avem cam cu 300 și ceva de candidați mai mult pe totalul universității față de anul trecut. Cele mai mari căutări sunt la Medicină Generală, Balneofiziokinetoterapie (BFKT) și Bioinginerie.” Conducerea UMF Iași a decis să mențină nemajorate taxele de școlarizare pentru noul an universitar.

Radiografia admiterii în cele 6 mari centre UMF

UMF „Carol Davila” București: Record istoric de 6.916 candidați pe 1.947 locuri. Bătălie mare la Stomatologie (4,2/loc la buget) și Medicină Generală (3,76/loc la buget). Examenul scris are loc duminică la Romexpo.

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca: Peste 2.300 de candidați. Concurență ridicată la specializările scurte (Tehnică Dentară, Radiologie, Asistență Medicală – peste 2 candidați/loc) și la extensia Baia Mare.

UMF „Grigore T. Popa” Iași: Peste 2.000 de candidați, o creștere cu peste 300 de înscriși față de 2025.

UMF „Victor Babeș” Timișoara: Peste 1.200 de candidați pe programele de licență. Concurență mare la Medicină Dentară (peste 4/loc la buget) și Medicină Generală (~2,4 candidați/loc bugetat).

UMF Craiova: 1.394 de candidați (creștere de 11,3% față de anul trecut). Concurență maximă la Stomatologie (5,7 candidați/loc bugetat) și Medicină Generală (2,6/loc bugetat).

UMFST „G.E. Palade” Târgu Mureș: Înscrieri constante pe sistemul hibrid (preadmitere + examen scris în iulie) pentru ambele linii de predare (română și maghiară) și secția de Medicină Militară.



Opțiunile din afara UMF-urilor tradiționale

Pe lângă cele 6 UMF-uri dedicate, facultăți de stat acreditate în domeniul medical (Medicină, Farmacie, Stomatologie, Asistență Medicală) funcționează cu succes și în cadrul universităților din Brașov (Universitatea Transilvania), Constanța (Universitatea Ovidius), Sibiu (Universitatea Lucian Blaga), Oradea, Galați (Universitatea Dunărea de Jos) și Suceava, oferind tinerilor alternative solide aproape de casă.

La UMF Carol Davila duminică 6.916 de tineri se vor bate pe cele 1.947 de locuri.



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