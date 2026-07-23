În loc să primească tabloul clar al repartizării pe facultăți, numeroși candidați s-au trezit că li se cere plata a jumătate din taxa anuală de școlarizare pentru a rămâne în cursă, fără ca măcar să știe dacă au fost admiși pe un loc finanțat de la bugetul de stat sau pe unul cu taxă.

În timp ce reprezentanții universității au susținut pe rețelele de socializare că rezultatele au fost deja trimise prin e-mail și încărcate în conturile personale, viitorii studenți reclamă că platforma nu a furnizat datele complete.

Plata a 50% din taxă fără a cunoaște statutul de admis

Situația a devenit critică în momentul în care candidații au primit notificări prin care erau îndemnați să își acceseze permanent contul personal de pe platforma de admitere și să achite 50% din taxa de școlarizare pentru a continua procesul de confirmare.

Problema majoră semnalată de tineri este că, până la această oră, au fost afișate doar rezultate parțiale.

Astfel, mulți dintre ei nu au nicio informație oficială despre specializarea la care au fost repartizați și nici dacă nota lor le asigură un loc gratuit (la buget) sau unul contra cost.

În aceste condiții, solicitarea de a achita sume importante de bani apare ca o presiune nejustificată și prematură.

Anunțuri pe Facebook infirmate de candidați

Deficiențele de comunicare au escaladat după ce conducerea instituției de învățământ superior a publicat un mesaj oficial pe grupul de Facebook dedicat admiterii la programele de licență, susținând că toate rezultatele au fost deja distribuite.

„În atenția candidaților la programele universitare de licență! Vă invităm să vă verificați adresa de e-mail și contul personal de candidat, pentru a afla rezultatele repartizării pe locurile scoase la concurs și informațiile privind pașii necesari pentru confirmarea locului și dobândirea statutului de ADMIS la Academia de Studii Economice din București. Confirmarea locului este obligatorie și reprezintă etapa care finalizează procesul de admitere”, au transmis reprezentanții ASE pe rețeaua socială.

Reacția candidaților a fost promptă. În secțiunea de comentarii, zeci de tineri au reclamat că nu au primit niciun e-mail și că în conturile de pe platformă nu apare nicio clarificare privind repartizarea finală.

Informația a fost confirmată și de publicația de specialitate Educație Privată, care a verificat situația cu mai mulți candidați aflați în imposibilitatea de a-și afla statutul.

Tensiune și presiune contra cronometru pentru viitorii studenți

Scenariul actual creează un blocaj major pentru absolvenții de liceu, care depind de termenele stricte prevăzute în calendarul de admitere pentru a-și confirma locurile la facultate.

Lipsa de transparență din sistemul informatic al ASE îi pune pe tineri și pe părinții acestora în situația de a face alegeri financiare în orb sau de a risca pierderea locului din cauza neconfirmării la timp.

În lipsa unor explicații tehnice sau ale unor remedieri din partea echipei de suport a universității, candidații continuă să reîmprospăteze platforma de înscriere, așteptând ca lista definitivă a locurilor bugetate și cu taxă să fie în sfârșit publicată.

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