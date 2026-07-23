Influencerul și fratele său mai mic au fost arestați sâmbătă, la Miami, iar avocatul lor a denunțat o acțiune „motivată politic”. Frații Tate, reținuți anterior în România pentru acuzații de viol și trafic de persoane, contestă extrădarea lor în Marea Britanie.

Întrebată joi dacă Donald Trump ar putea interveni în procedura de extrădare, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Karoline Leavitt a răspuns negativ.

Secretarul de stat Marco Rubio s-a distanțat la rândul lui de acest caz. „Nu există niciun rol pe care să-l jucăm în acest stadiu, și poate niciodată în această afacere”, a declarat miercuri șeful diplomației americane.

Frații Tate s-au afișat ca susținători puternici ai lui Donald Trump, iar, potrivit presei americane, Andrew Tate a încercat în trecut să lege relații cu doi dintre fiii președintelui american, și anume Don Jr și Barron.

Frații Tate au fost arestați în Florida după ce Parchetul britanic a anunțat noi acuzații împotriva lor pentru viol, trafic de ființe umane în scopuri de exploatare sexuală și agresiune. Andrew Tate se confruntă cu 42 de capete de acuzare, iar fratele său Tristan – cu 17.

„Ne opunem evident extrădării, pentru că Andrew și Tristan sunt nevinovați”, a declarat avocatul lor, Joseph McBride, după o audiere într-un tribunal din Miami.

Andrew și Tristan Tate au fost deja încarcerați timp de câteva luni în România, unde au trăit mai mulți ani și au fost acuzați că au înșelat mai multe femei în scopuri de exploatare sexuală, inclusiv minore, înainte de a primi permisiunea să părăsească țara, reamintește AFP.

În martie 2025, statul american Florida a deschis o anchetă penală împotriva celor doi frați.

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