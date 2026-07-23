Și-a pierdut conștiența într-un refugiu montan

Tragedia s-a produs marți, 21 iulie 2026, la altitudinea de aproximativ 3.010 metri. Bernhard Sutter urca pe traseul Fujinomiya împreună cu fiul său când s-a oprit într-un refugiu situat la aproximativ 3.010 metri altitudine.

Acolo și-a pierdut conștiența. Personalul refugiului a intervenit imediat și a folosit un defibrilator, într-o încercare disperată de a-l salva. Pentru scurt timp, bărbatul a început din nou să respire, însă starea sa s-a deteriorat rapid. Salvatorii l-au coborât de pe munte cu ajutorul unui utilaj folosit pe traseu. El a fost transportat ulterior la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Cauza exactă a stării de rău nu a fost stabilită.

Bernhard Sutter conducea organizația Exit din 2015

Bernhard Sutter lucra pentru organizația Exit din anul 2007. Inițial, el a fost vicepreședinte și responsabil de comunicare, iar în 2015 a devenit director general. Organizația a confirmat oficial moartea sa și a transmis că vestea a provocat „consternare și profundă tristețe”. Reprezentanții Exit l-au descris drept un om care a marcat activitatea organizației prin implicarea și umanitatea sa.

„Odată cu dispariția sa, pierdem nu doar directorul general, ci și un coleg foarte apreciat și un partener de drum de lungă durată”, a transmis organizația.

Bernhard Sutter a fost jurnalist

Bernhard Sutter locuia împreună cu familia în Zürich și era jurnalist de profesie. Potrivit Blick, el a lucrat mai mulți ani pentru cotidianul elvețian „Tages-Anzeiger” și pentru televiziunea publică SRF. A fost, de asemenea, autor, președinte al Asociației Presei din Zürich și membru în conducerea organizației naționale a jurnaliștilor..

După tragedie, poliția locală le-a cerut alpiniștilor să renunțe la ascensiune atunci când vremea este nefavorabilă sau când starea lor de sănătate nu le permite să continue.

Intervențiile salvatorilor sunt frecvente pe Muntele Fuji. Cu câteva zile înainte, o femeie de 99 de ani fusese evacuată după ce a căzut, iar un bărbat de 84 de ani avusese nevoie de ajutor după ce a rămas fără puteri în timpul urcării, potrivit Blick.

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